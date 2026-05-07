Cuestación AECC Valencia
Valencia Basket se une un año más a la lucha contra el Cáncer
Fiel a su cita anual, y ya son 31 temporadas, Valencia Basket ha vuelto a participar en la lucha contra el Cáncer acudiendo en la mañana de este jueves 7 de mayo a la mesa de Cuestación contra esta enfermedad en la que Hortensia Herrero ejercía de presidenta de mesa.
La comitiva, en esta ocasión, la formaban Vicente Solà, el Director de Relaciones Externas Víctor Luengo, el jugador del primer equipo masculino Xabi López-Arostegui y Álex Blanco, jugador del U22 que afronta un partido clave en su lucha por alcanzar la primera Final6 de la competición el próximo sábado a las 12h en la Fonteta.
Lucha contra el cáncer
Los asistentes depositaron su donación para ayudar en la batalla contra esta cruel enfermedad y han animado a los transeúntes y a los curiosos que se han acercado a la mesa de cuestación atraídos por la presencia de los deportistas a que también presten su ayuda a esta noble causa. El acto ha tenido lugar en la Calle Menéndez y Pelayo nº 35.
Xabi López-Arostegui ha resaltado la importancia de mantener esta tradición que es una de las citas más especiales del calendario: “Este tipo de iniciativas siempre son muy positivas, poder respaldar a la gente que hay detrás, tener la posibilidad de sumar un poco… es una oportunidad bonita que tenemos y ojalá que dure muchos años más” decía.
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