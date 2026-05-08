Alicia Florez habla de su marcha a la WNBA: "Es un sueño que no podía dejar escapar"

Alicia Flórez es el último caso de fuga de talento español a la WNBA, aunque, por suerte para Valencia Basket, no le impedirá vestir los colores taronja la próxima temporada tras haber crecido este curso en el Ensino Lugo como cedida. La exterior española ha firmado un acuerdo de desarrollo con Washington Mystics que le permitirá disputar un máximo de 12 partidos en la WNBA esta misma temporada.

La jugadora leonesa, que este mismo sábado emprenderá su viaha hasta Estados Unidos para unirse a las que son sus nuevas compañeras, ha explicado en una entrevista concedidoa a EFE que disputar la WNBA "es un sueño cumplido inesperado, pero que no se podía dejar escapar".

Un año de puro crecimiento en Lugo

Valencia Basket tomó la decisión de ceder a su jugadora a un equipo como el Ensino Lugo en el que podía acumular muchos minutos, consciente de que disponía de un talento que necesitaba ser explotado. Las previsiones se han cumplido y Alicia ha sido esta temporada la jugadora revelación, tanto que ha despertado el interés de un equipo de la mejor liga de baloncesto femenino del mundo.

"Aposté por este cambio y salió bien en todos los aspectos y quizá, ni yo misma esperaba que surgieran tantas cosas buenas en una misma temporada y por eso la decisión sobre la cesión fue la mejor porque pude ganar en confianza y en madurez para saber leer mejor los momentos de los partidos, poder equivocarme y aprender de los errores y aciertos", comenta en la entevista.

La guida a una gran temporada

La guinda a la temporada fue la llamada desde la WNBA que surgió "por sorpresa", afirma, después de que hace una semana su agente le comentara el interés del equipo estadounidense que siempre ha apostado por jugadoras jóvenes y en crecimiento.

"Por lo que he podido ver están en una fase de reconstrucción de su plantilla, donde apuestan por descubrir talento joven y era una gran oportunidad para conocer otro tipo de baloncesto y seguir creciendo como jugadora", comenta la base-escolta formada en el Baloncesto Femenino León que está disputando la fase de ascenso a la Liga Challenge.

Alicia Flórez / M. A.Polo / VBC

Un estilo al que adaptarse

Alicia Flórez, que abandonó joven su tierra natal para vivir la experiencia de un club de elite como el valenciano, tendrá que dar ahora un nuevo paso en su carrera y adaptarse a un estilo en el que prima, reconoce, "el nivel físico, donde son auténticas bestias y también la velocidad, aunque en el baloncesto de conceptos, Europa y el España son una referencia".

Será una etapa de la que desconoce, de antemano, el tiempo que durará -siempre condicionado a su situación contractual- pero que después conllevará que vuelva a ponerse a las órdenes del Valencia Básket con el que tiene pendiente, desvela, una conversación para decidir sobre su futuro.

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"Ahora lo importante es centrarse en esta experiencia que viviré pero después nos tendremos que sentar, mi agente y yo, con Valencia para decidir qué es lo mejor para todas las partes", comentó la jugadora leonesa que, en todo caso, está vinculada por contrato con el equipo levantino y que, en principio, iniciaría la pretemporada a las órdenes de Rubén Burgos.