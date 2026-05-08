Alicia Flórez mantiene su vinculación con el Valencia Basket con su nuevo contrato en la WNBA

La exterior leonesa Alicia Flórez mantiene su contrato con el Valencia Basket que inicialmente dura hasta junio de 2027 pese a que haya firmado un contrato de desarrollo con la franquicia de la WNBA Washington Mystics, según pudo saber EFE por fuentes del club 'taronja'.

El contrato de Flórez con Washington Mystics es nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA que permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra aparte de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada pero que no tienen contrato garantizado.

Flórez podría ser cortada en cualquier momento o cuando acumule esos doce encuentros si los llega a disputar, algo que marcara su disponibilidad para el inicio de la pretemporada del equipo valenciano y de la próxima campaña.

La WNBA empieza este sábado 9 de mayo, una primera jornada en la que el nuevo equipo de Flórez visita Toronto y la exterior leonesa, que ha jugado esta campaña cedida por el Valencia el Ensino Lugo, ya se puede incorpora porque acabó el domingo su participación en la Liga Femenina, en la que ha sido nombrada jugadora revelación de la Liga Femenina.

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Otras 'fugas' del equipo taronja

La situación de la jugadora leonesa es parecida, aunque no igual, que la de Raquel Carrera, que también ha firmado un contrato en la WNBA y que sigue vinculada al Valencia Basket. En cambio su compañera Awa Fam se desvinculara del club al final de esta campaña para compaginar la WNBA con la nueva liga privada 'Project B'.