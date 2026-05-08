El auditorio del Roig Arena, hasta la bandera para ver el Panathinaikos-Valencia Basket

A sabiendas de la importancia del partido de este viernes en OAKA, Valencia Basket ha querido incentivar la unión de la familia taronja incluso en Valencia. Para ello, ha preparado las instalaciones del auditorio del Roig Arena para que cientos de aficionados puedan ver el partido.

La familia taronja no ha fallado al reclamo del club y ha llenado hasta la bandera el auditorio del Roig Arena, conscientes de que puede ser una noche mágica si Valencia Basket vuelve a ganar en OAKA y fuerza el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena por un puesto en la 'final four' de Atenas.

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Obligados a ganar

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.