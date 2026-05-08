La continua despedida de Awa Fam del Roig Arena

La WNBA le espera, pero antes de empezar su aventura en Estados Unidos, Awa Fam espera alargar al máximo su despedida de taronja clasificándose para una final de la LF Endesa que le permita volver a jugar al menos una vez más en el Roig Arena.

Para ello, el Valencia Basket deberá volver a ganar o al menos empatar en Girona tras la victoria por la mínima en el partido de ida de las semifinales de la Liga, aunque ante la incertidumbre del próximo resultado, Awa vivió también un partido de emociones en el que se despidió muy cariñosamente de los aficionados locales, acercándose a los aficionados de uno de los fondos para saludar a los seguidores y hacerse fotos con decenas de niños.

Una escena que se ha repetido también en los últimos encuentros, desde que la santapolera confirmó su próxima aventura en la WNBA, ya que ha querido aprovechar cada uno de sus últimos partidos para disfrutar de sus últimas emociones como jugadora del Valencia Basket, en una temporada en la que espera ayudar a lograr el doblete de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa.

Awa Fam, durante el partido entre el Valencia Basket y el Spar Girona en el Roig Arena. / JM LOPEZ

En el partido del jueves, además, fue una de las jugadoras que estuvo más minutos en pista al superar los 28, con 4 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 8 créditos de valoración, siendo la taronja con el mejor +/- en pista al llegar a +11.

Uno o dos partidos más en una hipotética final

En caso de clasificarse para a final, Awa jugaría al menos un partido más como local, pero podrían incluso ser dos si el rival acaba siendo el Perfumerías Avenida y las taronja tienen el factor pista en una lucha por el título que sería al mejor de tres partidos. En cambio, si el rival fuera el Casademont Zaragoza, solo le quedaría un encuentro por disputar, ya que el factor pista estaría a favor del conjunto maño y solo disputarían el segundo encuentro en el Roig Arena.

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Awa Fam, tras el primer partido de semifinales de LF Endesa ante el Spar Girona. / JM López

Vuelta con Project B

Independientemente de si ya ha disputado sus últimos minutos como local como jugadora del Valencia Basket o de si lo hará en la final de la LF Endesa, Awa no tardará demasiado en volver a jugar en el Roig Arena, ya que la nueva liga mundial de estrellas 'Project B' regresará en marzo al ser València una de las seis sedes de la competición y con ella como uno de los grandes reclamos junto a Leo Fiebich.