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¡Valencia Basket vuelve a conquistar OAKA y fuerza el quinto partido en el Roig Arena!
Sigue en Superdeporte el minuto a minuto del cuarto partido de la eliminatoria en el que el conjunto taronja está obligado a ganar para forzar el quinto y definitivo encuentro
Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.
Sigue en directo en SUPER el minuto a minuto del partido.
86-89
Falla el segundo, pero el tiro sobre la bocina de Hayes-Davis se sale. Vaya final de infarto. Ha estado a punto de entrar el tiro de Hayes-Davis.
FINAL DEL PARTIDO
86-89
Mete el primero
0:07
86-88
Falta a Costello. Tiene que meter los dos TL
0:05
86-88
Triple de Osman
0:07
83-88
Falta sobre Montero: mete los dos TL
0:20
83-86
Saca el 2+1 Hayes Davis. Además hay técnica a Montero.
0:25
81-86
Saca el 2+1 Hayes Davis
0:25
77-86
Matazo de Key y taponazo de Taylor!!!!!!!!!!!!
Canasta de monteroooooooo!!!!
1:00
77-82
TL de Hayes-Davis: los mete
1:30
75-82
Canastón de Key
1:30
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