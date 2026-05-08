¡Valencia Basket vuelve a conquistar OAKA y fuerza el quinto partido en el Roig Arena!

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.

Sigue en directo en SUPER el minuto a minuto del partido.

86-89 Falla el segundo, pero el tiro sobre la bocina de Hayes-Davis se sale. Vaya final de infarto. Ha estado a punto de entrar el tiro de Hayes-Davis. FINAL DEL PARTIDO

86-89 Mete el primero 0:07

86-88 Falta a Costello. Tiene que meter los dos TL 0:05

86-88 Triple de Osman 0:07

83-88 Falta sobre Montero: mete los dos TL 0:20

83-86 Saca el 2+1 Hayes Davis. Además hay técnica a Montero. 0:25

81-86 Saca el 2+1 Hayes Davis 0:25

77-86 Matazo de Key y taponazo de Taylor!!!!!!!!!!!! Canasta de monteroooooooo!!!! 1:00

77-82 TL de Hayes-Davis: los mete 1:30