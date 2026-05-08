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DIRECTO | Cuarto partido Panathinaikos-Valencia Basket: Ventaja taronja al descanso

Sigue en Superdeporte el minuto a minuto del cuarto partido de la eliminatoria en el que el conjunto taronja está obligado a ganar para forzar el quinto y definitivo encuentro

30/04/2026 Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

30/04/2026 Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.

Sigue en directo en SUPER el minuto a minuto del partido.

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