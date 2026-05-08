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DIRECTO | Cuarto partido Panathinaikos-Valencia Basket: Ventaja taronja al descanso
Sigue en Superdeporte el minuto a minuto del cuarto partido de la eliminatoria en el que el conjunto taronja está obligado a ganar para forzar el quinto y definitivo encuentro
Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.
Sigue en directo en SUPER el minuto a minuto del partido.
37-44
Se acaba el segundo cuarto. Siete arriba VBC.
35-43
Anota un TL Taylor.
0:36
32-43
Vaya triplaaaaaaazo de Montero.
1:10
31-40
Saca el 2+1 Osman tras otra pérdida de Sako.
1:30
29-40
Anota Osman
1:40
27-39
Cuarta falta de Juancho. Y revisan si es antideportiva.
2:18
27-39
Canasta de Juancho
2:20
25-39
Anota un TL Osman
3:22
24-39
Triiiiiiiple de Reuvers
3:50
24-36
Técnica al banquillo de Panathinaikos. Anota el tiro libre De Larrea
3:50
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