DIRECTO | Cuarto partido Panathinaikos-Valencia Basket: Ventaja taronja al descanso

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.

Sigue en directo en SUPER el minuto a minuto del partido.

37-44 Se acaba el segundo cuarto. Siete arriba VBC.

35-43 Anota un TL Taylor. 0:36

32-43 Vaya triplaaaaaaazo de Montero. 1:10

31-40 Saca el 2+1 Osman tras otra pérdida de Sako. 1:30

29-40 Anota Osman 1:40

27-39 Cuarta falta de Juancho. Y revisan si es antideportiva. 2:18

27-39 Canasta de Juancho 2:20

25-39 Anota un TL Osman 3:22

24-39 Triiiiiiiple de Reuvers 3:50