Maite Cazorla, despedida de Atlanta... busca nuevo equipo

La WNBA no espera a nadie. Ni siquiera a Maite Cazorla. Atlanta Dream ejecutó el corte definitivo y la base canaria se quedó fuera de la plantilla en el último ajuste antes del arranque de la temporada. La franquicia de Georgia anunció este jueves la salida de la internacional española junto a Stephanie Jones y Taylor Thierry.

El movimiento deja a Cazorla otra vez mirando al mercado. Opciones no le van a faltar a la base de 28 años y está claro que tiene capacidad como para firmar con muchos de los equipos de la Euroliga femenina, aunque por el momento no hay acuerdo oficial con ninguna entidad

La base española regresó este año a la dinámica de Atlanta con un contrato de ‘training camp’, el mismo formato que obliga a las franquicias a reducir drásticamente sus plantillas antes del debut oficial. En apenas unos días, las Dream pasaron de 15 jugadoras con opciones reales a las 12 definitivas. Y la criba fue salvaje. Cazorla llegó tarde a la pretemporada porque decidió terminar la competición checa con el USK Praga. Entró casi sobre la bocina, disputó el último amistoso y dejó detalles más que interesantes: 5 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 robos ante Washington Mystics en 22 minutos. Pero eso no bastó, ya que la decisión de Atlanta estaba más que tomada de antemano. Y quizá la de Maite Cazorla, también.

Las WNBA del Valencia Basket, puestos a cubrir

El club valenciano sigue pendiente de media plantilla en clave WNBA. Awa Fam, Raquel Carrera y Leo Fiebich continúan “congeladas” por Seattle Storm y New York Liberty hasta que termine la aventura ‘taronja’ en la liga Endesa. La situación es especialmente significativa en el caso de Carrera, a la que las Liberty siguen trasladando confianza pese a figurar oficialmente con contrato de pretemporada.

Awa Fam volvió a liderar el ataque ‘taronja’ y cerró el partido como la máxima anotadora de Valencia Basket / SD

El calendario manda. Valencia Basket disputa las semifinales y, si alcanza la final, podría estirar la temporada hasta el 23 de mayo. Eso condiciona incorporaciones, descansos y planificación. También obliga a moverse con antelación en un verano que apunta intenso. A buen seguro que el club tiene adelantadas e incluso cerradas algunas incorporaciones.

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El caso de Alicia Flórez

El contrato de Flórez con Washington Mystics es nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA que permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra aparte de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada pero que no tienen contrato garantizado. En este sentido, sigue vinculada al Valencia Basket.