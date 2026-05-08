Leticia Romero entra en un club muy exclusivo en la historia de Valencia Basket

Leticia Romero entra en el club de los 300 partidos con Valencia Basket. La segunda capitana ha llegado a esa cifra con la camiseta taronja en su séptima temporada. Es la segunda jugadora en conseguirlo, después de otra mítica como Queralt Casas.

Durante el partido de ida de las semifinales de los play-offs de LF Endesa en el Roig Arena, la canaria ha llegado a esta cifra: 300 partidos con el Valencia Basket. La base es la segunda jugadora con más partidos en la historia del Club. Actualmente, el Top 5 lo forman Queralt Casas (326), Leticia Romero (300), Raquel Carrera (218), Cristina Ouviña (204) y Marie Gülich (200). Cuatro de esas cinco jugadoras continúan vistiendo la camiseta taronja.

Video de Facebook titulado "Reina del dos más uno".

Así se distribuyen estos 300 partidos

Los 300 partidos de la española se distribuyen en 195 en LF Endesa, 23 en EuroCup Women, 14 en Copa de la Reina, 11 en Supercopa LF Endesa, 2 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 54 de EuroLeague Women. Además, es la máxima triplista (311) y asistente (915), la segunda jugadora con más puntos (2.338), tercera en robos (285) y cuarta en rebotes (801).

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Jugadora importante en la historia del club

Romero es parte muy importante de la historia del Club no solo por sus hitos personales. La española ha sido partícipe en los diez títulos del Valencia Basket: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026)) y LF Endesa (2023, 2024 y 2025).