Pedro Martínez: "No hemos ganado nada, solo el derecho a jugar el quinto partido"

Valoración del partido

"Ha sido un buen partido. Con ambos equipos con opciones de ganar, como en los tres partidos previos. Creo que hoy estamos más felices pero Panathinaikos ha jugado bien, con buena defensa, muy agresiva. Hemos tenido problemas en la segunda mitad para encontrar nuestro ritmo. La segunda mitad ha sido el momento para la personalidad de los jugadores de ambos equipos. Ha sido un momento muy duro pero grandes jugadores con gran mentalidad como Thompson, Taylor, Pradilla... todos. Han hecho acciones ganadoras y hemos mejorado la defensa. Hemos recibido muchos puntos en el último cuarto pero nuestra defensa en el tercero ha sido buena. Estábamos un poco cansados".

Jean Montero

"Un periodista le ha preguntado a Montero si es posible ganar tres partidos más a Panathinaikos y él dijo que teníamos que estar preparados para ganarles tres, cuatro, cinco, seis veces y las que sean. Nunca fue una falta de respeto. Yo lo escuchó y en ningún momento fue una falta de respeto a Panathinaikos. Nosotros queremos competir. Él es un ganador y dijo que teníamos que estar preparados para ganar a cualquiera. Él es increíble, su mentalidad es increíble".

Orgulloso de sus jugadores

"Creo que el caracter ha llegado de ellos mismos. Es fácil de decir hoy pero después de las dos derrotas ya dije que estaba muy orgulloso. Jugamos bien esos partidos pero ellos jugaron mejor en los momentos clave. La mentalidad de mis jugadores es muy buena".

Quinto partido en casa

"Lo único claro es que estamos en disposición de ganar de visitantes en OAKA y ellos lo están para ganar en el Roig Arena. Creo que en este momento jugar en casa o no no es tan importante. Preferimos jugar en casa obviamente, pero ambos equipos tienen la opción de ganar como esta serie ha demostrado a todo el mundo".

Pies en la tierra

"Estamos muy contentos, tenemos que rebajar el estado de ánimo, hoy solo hemos ganado la opción de jugar el quinto paritdo, no hemos ganado nada, es muy fácil tener un gran respeto a Panathinaikos, tienen mucha experiencua y no creo que tengamos la eliminatoria ganada. Va a haber que jugar muy bien".

Elogios a la afición de Panathinaikos

"Enhorabuena a Panathinaikos por la incrñeible atmósfera que han creado para ayudar a sus jugadores, nada malo de decir que su recibimiento, y espero que podamos decir lo mismo del quinto partido en Valencia. Sé que va a pasar. Hoy han dado una lección de que en los malos momentos, han estado increíbles. Para nosotros e sun privilegio jugar en esta atmósfera. Espero que el quinto partido sea igual en Valencia".

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Respeto a Panathinaikos

"Creo que en esta serie no hay favoritos. Tenemos la oportunidad de jugar un partido histórico para nosotros en casa. Miras por aquí la historia de este club, las veces que han ganado... es un club mítico, estamos muy lejos, somos un equipos más pequeño y humilde, debemos respetarlos. Respecto a Ataman nada que decir. Hace su trabajo y yo el mío. COmo profesionaol tengo el máximo respeto y como persona no soy quyien para juzgarlo".