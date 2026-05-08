Jorge Valero

Rubén Burgos analiza la victoria ante el Spar Girona en la semifinal del playoff de la LF Endesa

Rubén Burgos dio por buena la victoria por la mínima ante el Spar Girona en el partido de ida de la semifinal de la LF Endesa y destacó el hecho de haber podido ganar al conjunto catalán por primera vez en lo que va de temporada. Eso sí, lamentó no haber podido mantener la renta de diez puntos en un final marcado por dos acciones polémicas por una posible falta antideportiva sobre Buenavida y el triple de Guerrero tras una falta sobre Leticia Romero no pitada.