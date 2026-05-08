Los tres descartes de Pedro Martínez para el cuarto partido de Valencia Basket ante Panathinaikos

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este viernes a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y ganar el tercer en OAKA el pasado miércoles, está obligado a ganar de nuevo en tierras griegas para forzar el quinto partido, que se disputaría en el Roig Arena, y seguir soñando con clasificarse a la 'final four'.

Para este segundo partido en Atenas, Pedro Martínez debe de lidiar con una baja que no tenía en el tercer encuentro, la de Josep Puerto. El capitán, tras un desafortunado choque con TJ Shorts, se torció el tobillo en el último partido de la eliminatoria y es baja por lesión. El técnico de VBC también dijo este jueves que sería baja para un hipotético quinto y que necesitará entre una y dos semanas para recuperarse.

Su ausencia pesa en VBC porque, hasta la lesión, Puerto estaba siendo de los hombres más destacados en el conjunto valenciano en el tercer partido. El de Almussafes anotó ocho puntos en los dos primeros cuartos, con 1/1 en tiros de dos y 2/4 en tiros de tres, ambos en momentos clave del encuentro. Además registró un rebote y una asistencia. El Valencia Basket se impuso por 87-91 en el tercer partido de la serie para poner el marcador 1-2, después de los dos triunfos cosechados por el conjunto heleno como visitante.

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Josep Puerto, en el momento de abandonar la pista por su lesión en el tobillo izquierdo. / PETE ANDREOU / EFE

Puerto, XLA y de nuevo Sima

Por tanto, el de Puerto era un descarte claro por lesión, igual que Xabi López-Arostegui, que no ha participado en ningún partido de la serie y sigue recuperándose de su lesión. A ellos se suma en la lista de descartes Yankuba Sima, que tampoco ha disputado minutos en esta eliminatoria, en su caso por decisión técnica. Quien vuelve respecto al tecer partido es Omari Moore, que fue uno de los descartes pero hoy tendrá de nuevo la oportunidad.