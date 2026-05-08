El Valencia Basket busca la 'Final 6' de la Liga U en La Fonteta

Tanto el Valencia Basket masculino como el femenino disputan sus respectivos partidos de Liga este domingo, pero el sábado también hay un foco de gran interés para los aficionados taronja, ya que el equipo de la U se juega en La Fonteta la clasificación para la 'Final 6' de Burgos en un partido que le medirá al Gran Canaria a partir de las 12:00. El objetivo es estar en la cita que se disputará del 15 al 17 de mayo y para ello, el club espera el apoyo de la afición local, que tendrá entrada será libre, aunque también se podrá ver en directo a través del canal de Youtube de @LigaU22.

Los taronja llegan a este partido en una situación inmejorable después de haber arrasado en la segunda fase de la Liga ganando los 14 partidos del Grupo B, aunque ahora se miden a un rival que viene de jugar en el Grupo A del que cayeron los taronja y que ha terminado sexto con un balance de 6-8.

Partido de Liga U entre el Valencia Basket y el Girona. / VBC

Rival y formato de la 'Final 6'

En caso de superar este partido, el equipo taronja viajará a Burgos, donde se celebrará esa Final 6 . En este formato los cuartos, semifinales y final son a un partido en días consecutivos y el Valencia Basket se mediría en cuartos el viernes 15 al Casademont Zaragoza.

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Plantilla taronja

Gonzalo Muinelo cuenta con muchas de las grandes joyas de la cantera taronja, en un equipo formado por Jorge Carot, Tomás Talcis, Guillem Tazo, Álex Blanco, Marc Grau. Ilan Laville, Javier Viguer, Roger Villarejo, Noyan Tolan, Daniel Osayi, Víctor Iglesias, Zeteny Mihaly, Miguel Ángelo Leitao y Manuel Veintimilla.