CANTERA
El Valencia Basket busca la 'Final 6' de la Liga U en La Fonteta
El equipo U22 taronja se mide al Gran Canaria a partido único y en casa con el objetivo de llegar a la cita de Burgos del 15 al 17 de mayo
Los de Gonzalo Muinelo han logrado pleno de victorias en la segunda fase en el Grupo B de la competición
Tanto el Valencia Basket masculino como el femenino disputan sus respectivos partidos de Liga este domingo, pero el sábado también hay un foco de gran interés para los aficionados taronja, ya que el equipo de la U se juega en La Fonteta la clasificación para la 'Final 6' de Burgos en un partido que le medirá al Gran Canaria a partir de las 12:00. El objetivo es estar en la cita que se disputará del 15 al 17 de mayo y para ello, el club espera el apoyo de la afición local, que tendrá entrada será libre, aunque también se podrá ver en directo a través del canal de Youtube de @LigaU22.
Los taronja llegan a este partido en una situación inmejorable después de haber arrasado en la segunda fase de la Liga ganando los 14 partidos del Grupo B, aunque ahora se miden a un rival que viene de jugar en el Grupo A del que cayeron los taronja y que ha terminado sexto con un balance de 6-8.
Rival y formato de la 'Final 6'
En caso de superar este partido, el equipo taronja viajará a Burgos, donde se celebrará esa Final 6 . En este formato los cuartos, semifinales y final son a un partido en días consecutivos y el Valencia Basket se mediría en cuartos el viernes 15 al Casademont Zaragoza.
Plantilla taronja
Gonzalo Muinelo cuenta con muchas de las grandes joyas de la cantera taronja, en un equipo formado por Jorge Carot, Tomás Talcis, Guillem Tazo, Álex Blanco, Marc Grau. Ilan Laville, Javier Viguer, Roger Villarejo, Noyan Tolan, Daniel Osayi, Víctor Iglesias, Zeteny Mihaly, Miguel Ángelo Leitao y Manuel Veintimilla.
- Primer cambio de Corberán para el Athletic - Valencia CF de LaLiga en San Mamés
- Alerta arbitral contra el Valencia Basket: Mehdi Difallah ante el Panathinaikos en Euroliga
- El Sevilla FC adelanta al Valencia CF con otro movimiento del club por la salvación
- Entrenador cerrado para el Valencia CF Mestalla
- Ataman intentó cambiar el curso del partido, tenemos que estar preparados para cualquier situacion
- El Nou Mestalla acelera su transformación: así avanza la cubierta del futuro estadio del Valencia CF
- Tensión por las nubes en el Panathinaikos-VBC: Pedro Martínez y Ataman se encaran y acaban expulsados
- Bombazo en LaLiga: Monchi podría llegar a un nuevo equipo junto a Bordalás