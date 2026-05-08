Otro ridículo de Ataman con Pedro Martínez antes del Panathinaiko - Valencia Basket

Ataman es tan buen entrenador como maleducado y lo ha demostrado durante toda su carrera. Un técnico que además durante la eliminatoria contra el Valencia Basket está sacando todas sus peores artes, pero el Valencia Basket no se está dejando intimidar. El mejor ejemplo es lo que sucedió en el tercer partido, cuando ambos entrenador fueron expulsados, pero el banquillo taronja reconoció tras el encuentro que tenían estudiadas esas técnicas de Ataman para desconectar a los rivales y dar un aviso a los suyos. Eso no iba a volver a suceder y Pedro Martínez se plantó. Tanto que ambos fueron expulsados, lo que generó todavía más interés de cara a este cuarto choque en el que su cara a cara iba a mirarse hasta el más mínimo detalle desde el inicio. Y ahí Pedro Martínez fue un señor. Todo lo contrario que Ataman.

ATHENS (Greece), 06/05/2026.- Valencia Basket's players react during the EuroLeague basketball playoffs match between Panathinaikos Athens and Valencia Basket in Athens, Greece, 06 May 2026. (Baloncesto, Euroliga, Grecia, Atenas) EFE/EPA/PETE ANDREOU / PETE ANDREOU / EFE

Antes del encuentro, en el tradicional saludo de jugadores y cuerpos técnicos, el entrenador del Valencia Basket sí fue a saludar a sus rivales en esta eliminatoria, pero el bueno de Ataman no quiso ni levantarse. Un ejemplo más de que más allá de lo reñida que está la eliminatoria, hay unos que saben comportarse y otros ni tan siquiera quieres dar ejemplo en el mundo del deporte. Los propios comentaristas del encuentro destacaron un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Sobre todo porque miles de miradas estaban atentas al reencuentro entre los dos técnicos.