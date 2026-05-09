La asombrosa petición de Dimitris Giannakopoulos a Valencia Basket y la Euroliga para el quinto partido

La serie de cuartos de final de Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos BC está teniendo de todo; baloncesto de muchos kilates, emoción hasta el último minuto, expulsiones, polémicas, declaraciones cruzadas y... a Dimitris Giannakopoulos. El presidente del club heleno sigue haciendo de las suyas a través de las redes sociales, después de que la Euroliga lo sancionara con tres partidos por su numerito en el segundo partido en el Roig Arena.

Giannakopoulos sigue a la suya y al igual que hizo Ataman tras la derrota en el OAKA, ya está 'calentando' el quinto y definitivo partido, que se disputará el próximo miércoles en València. El presidente de Panathinaikos ha hecho una sorprendente petición.

"Yo espero que Valencia hará ahora una petición para que yo tenga la posibilidad de ver el Game 5 que decidirá cual de nosotros será el cuarto equipo de la Final Four en Atenas. Yo también querría creer que la dirección de la Euroliga lo aceptaría. Estoy seguro que todos los estamentos del baloncesto estarían unánimamente de acuerdo", ha escrito Giannakopoulos en sus redes sociales.

El post de Instagram de Giannakopoulos / SD

Giannakopoulos, presente en el OAKA pese a la sanción

Aunque el presidente de Panathinaikos no ha podido presenciar en directo los dos partidos en Atenas, ganados por Valencia Basket. Giannakopoulos ha estado muy presente pese a la sanción. El club griego repartió a todos los aficionados presentes en el OAKA, fotos de la cara de Giannakopoulos, antes del tercer partido.

Las fotos de Dimitris Giannakopulos, repartidas por todos los asientos del Oaka. / BasketNews

Una maniobra simbólica del club heleno de hacer que la imagen de su presidente esté presente en el pabellón después de que fuera sancionado por la propia Euroliga para acceder a los tres próximos partidos por su comportamiento en el Roig Arena en el último encuentro, cuando se acercó a la zona de los 'mesa' para protestar.

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