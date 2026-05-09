Máxima presión ante el Baskonia y con un ojo en la Euroliga

El Valencia Basket recibe al Baskonia este domingo en un partido más que inoportuno en el calendario por el próximo y decisivo quinto partido del playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero aunque es muy probable que haya muchas rotaciones y Pedro Martínez aproveche para dar descansos a algunos de los jugadores con más carga de minutos y partidos, tampoco se puede confiar el Valencia BC si no quiere ver peligrar su privilegiada posición en la Liga Endesa.

Las victorias del UCAM Murcia y del Barcelona este sábado meten más presión en la clasificación, pero además, el propio Baskonia llega al Roig Arena a un solo triunfo de los taronja y con posibilidad de empatar a 21 victorias con el Valencia Basket y con los de Xavi Pascual. Y todo con mucho más descanso que los locales al no tener que jugar ya partido de Euroliga.

La imposibilidad de aplazar el partido de este domingo como sí se ha hecho con el que debían jugar en Zaragoza el próximo miércoles, hace que el Valencia Basket contemple seriamente la posibilidad de jugar con algunos jugadores del U22, aunque por normativa, solo podrían hacerlo tres de ellos al ser los únicos inscritos en ACB. En este caso, los canteranos que tendrían la oportunidad de debutar con el Valencia Basket en ACB son el ala-pívot Jorge Carot, el base Álex Blanco y el alero letón Tomas Talcis, aunque el primero de ellos ya se estrenó con el primer equipo en la Eurocup años atrás y forma ya parte del Mur dels Somnis.

Kameron Taylor y Jean Montero, dos de los jugadores claves del Valencia Basket. / M. A. Polo / VBC

El equipo, que fue recibido por decenas de aficionados en el aeropuerto de Manises a su llegada de Atenas, cuenta ya con las bajas seguras por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, por lo que al menos tendría que hacer un descarte en la convocatoria, aunque podrían ser más de uno si finalmente apuesta por algunas de las promesas de L'Alqueria.

No será el escenario más sencillo para cortar la dinámica de derrotas en la acb ante un equipo que llega en un buen momento de forma y resultados. El conjunto vitoriano ha ganado en cinco de sus últimas seis visitas a València para un partido de competición nacional, aunque los tres precedentes de este curso han caído hasta ahora de lado taronja.

Motivación extra para el Baskonia

Por su parte, el Kosner Baskonia regresa al escenario en el que hace unos meses se proclamó campeón de la Copa del Rey para visitar el Roig Arena por primera vez en un partido de la Liga Endesa. Y lo hace además con la posibilidad de certificar matemáticamente su presencia en el Playoff si logra una victoria. Tras su eliminación de la Euroliga, el conjunto vitoriano se ha convertido en uno de los equipos más en forma de la acb, con seis triunfos en los últimos ocho partidos impulsados por una significativa mejora defensiva. Su capitán Tadas Sedekerskis ha regresado a los entrenamientos y podría volver a jugar en este partido en el que la única ausencia confirmada es la de Khalifa Diop, mientras que el cuadro vitoriano tendrá que dejar fuera de la convocatoria a dos de sus cuatro jugadores extracomunitarios.

Pedro Martínez y Paolo Galbiati se saludan en el último precedente en el Roig Arena. / M. A. Polo / VBC

Quinto partido en tres días

El de este domingo será el tercer partido en cinco días y el sexto en trece para el combinado taronja, que previamente se midió al equipo griego en València el 28 y 30 de abril y que visitó Manresa el domingo 3 de mayo. Una exigencia del calendario que puede pasar factura pero a la que los taronja ya se han acostumbrado esta temporada.

Cuarto enfrentamiento de la temporada

Valencianos y baskonistas se enfrentarán en la cuarta de las ocasiones en las que como mínimo se encontrarán esta temporada. El 7 de diciembre se jugó en Vitoria el primero de la serie, dentro de la jornada 9 de la Liga Endesa, con una canasta de Kameron Taylor dándole el triunfo al cuadro taronja por 89-91 con 18 puntos de Reuvers y los 17 de Montero como mejores anotadores del cuadro valenciano y 26 puntos de Luwawu-Cabarrot. La primera visita del Kosner Baskonia al Roig Arena se produjo en la jornada 18 de la EuroLeague, en un partido jugado el 23 de diciembre, y terminó con victoria valenciana por 91-81 con 18 puntos de Costello y 16 de Montero y Taylor para asegurar el triunfo valenciano. El último precedente fue el choque de la jornada 29 de la EuroLeague, disputado el 26 de febrero y que estuvo marcado por ser el primer encuentro después de la victoria gasteiztarra en la Copa del Rey. El Valencia Basket se llevó el triunfo por 79-108 con 20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para 29 de valoración de Jean Montero.

Noticias relacionadas

Dos de los mejores equipos ofensivos de la Liga Endesa

El partido del domingo mide a dos de los mejores equipos en ataque de la Liga Endesa y dos conjuntos que comparten la apuesta de jugar un baloncesto de ritmo rápido. El Valencia Basket es el equipo que más anota con 94,4 puntos por partido mientras que el Kosner Baskonia es el tercero que más mete, con 93,1 puntos por encuentro. El cuadro taronja es la tercera mejor eficiencia ofensiva (1,21) mientras que el azulgrana es la quinta con 1,18 puntos anotados por posesión. Los hombres de Galbiati son ligeramente mejores tanto en la eficacia de tiros de campo (cuartos con 56,3% por el 55,6% de Valencia Basket que le pone quinto) como en el acierto del tiro de tres puntos (los baskonistas son terceros con un 37% mientras que los valencianos son sextos con 36,5%). El equipo vitoriano, además, es el que más porcentaje de anotación obtiene de sus jugadores de banquillo (54,8%).