Las opciones de Valencia Basket frente al Baskonia para tener más descanso

El Valencia Basket vive una de las semanas más importantes de su historia. La gesta lograda en el OAKA, gananado dos partidos y trayendo la serie de vuelta al Roig Arena, deja al equipo taronja en una situación excepcional para alcanzar su primera Final Four de la Euroliga. Sin embargo el calendario aprieta el equipo de Pedro Martínez acumula compromisos casi sin descanso entre el torneo continental y la Liga Endesa.

El equipo valenciano debe jugar este domingo a las 19:00 su partido de ACB contra Baskonia en el Roig Arena. Casi sin tiempo para descansar del duelo en Atenas y solo 72 horas antes de ese quinto partido de la serie. En ese sentido el Valencia Basket busca la mejor fórmula para afrontar ambos partidos con garantías, pero, evidentemente, priorizando el duelo contra Panathinaikos, ya que no parece que la ACB mueva ficha para cambiar el partido con tan poca antelación.

Enric Carbonell, CEO del club, explicó de madrugada tras el partido cuál era la situación y las intenciones de Valencia Basket en unas declaraciones en la Cadena COPE. "Si no hay cambio, jugaremos con júniors y sub-22 el domingo", aseguró.

Los planes de Valencia Basket frente a Baskonia

Según las palabras de Carbonell, se espera que las rotaciones sean extensivas para este domingo. No obstante Pedro Martínez tampoco podrá reservar jugadores alegremente, puesto que la normativa recoge que solo pueden participar en un partido tres jugadores con ficha sub-22. Un equipo que, además, se juega su pase a la Final a seis de la Liga U este mismo sábado.

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Asimismo a esto hay que añadirle los contratiempos en forma de lesión del capitán Josep Puerto y de Xabi Lopez-Arostegui, lo que minimiza las opciones de descanso y dar minutos a los más descansados como pudiera ser Yankuba Sima, habitual en ACB.