Los tres jugadores del Valencia Basket U22 con opciones de jugar ante el Baskonia

El Valencia Basket masculino afrontará el próximo miércoles el que puede ser el partido más importante de su historia, ante la posibilidad de clasificarse por primera vez para la Final Four de la Euroliga tras forzar el quinto partido de los playoff ante el Panathinaikos. Un objetivo que centra ahora toda la atención de los de Pedro Martínez y que va a propiciar que haya muchos cambios en el partido de este domingo ante el Baskonia.

Así, dada la imposibilidad de aplazar el encuentro al tener que hacerlo también con el de entre semana contra el Casademont Zaragoza y por problemas para cuadrar el calendario ACB, el cuerpo técnico taronja se plantea hacer más rotaciones que nunca y dar descanso a algunos de los jugadores clave o con más minutos en los últimos partidos.

Álex Blanco, en el partido de este sábado ante el Gran Canaria en La Fonteta. / Eduardo Ripoll

Tres jóvenes del equipo U22

De momento, hay dos bajas seguras con las lesiones de López-Arostegui y Josep Puerto, pero podrían quedarse más jugadores fuera de la lista ante la posibilidad de convocar a tres de las promesas del equipo U22, que este sábado ha caído en La Fonteta en el partido que daba el billete para la 'Final 6' de la competición de filiales. En este caso, Pedro Martínez no podrá elegir ni contar más de tres jugadores, ya que son solo tres los que están inscritos y pueden saltar al primer equipo ahora mismo.

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Los tres serán el ala-pívot Jorge Carot, el base Álex Blanco y el alero letón Tomas Talcis, quienes tendrán la oportunidad de debutar en la ACB después de que el primero se estrenara ya con el primer equipo años atrás en la Eurocup y entrara a formar parte del Mur dels Somnis en L'Alqueria.