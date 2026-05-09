El Valencia Basket se queda a las puertas de la Final 6 (87-91)

En La Fonteta ha salido cruz. La alegría taronja en Atenas contrasta con la decepción que se ha llevado Valencia Basket en la Liga U. El equipo de Gonzalo Munielo ha caído frente al CB Gran Canaria (87-91) en el duelo que daba acceso a la Final 6 de Burgos. Los taronja se quedaron sin rematar la faena pese a su empujón final, ya que los canarios impusieron su solidez.

Brayan González (16 puntos) y Eetu Heinonen (15 puntos) fueron los más destacados en el lado canario, mientras que Jorge Carot (22 puntos y 5 rebotes) y Álex Blanco (17 puntos) lo fueron para el Valencia Basket.

Los taronja llegaban lanzados tras una gran segunda fase y así lo demostraron durante el primer tiempo. Los canarios no terminaban de arrancar pero lograron mantener la igualdad en el marcador hasta el descanso. Tras el paso por el vestuario el guion fue radicalmente opuesto.

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El CB Gran Canaria comenzó a carburar con un gran Brayan González, muy acertado en el tiro exterior. Pese a ello, Valencia Basket resistía y hacía la goma, evitando que la distancia se fuera a los dobles dígitos. Esto permitió sobrevivir a los taronja e incluso disponer de una posesión para llevarse el partido, sin embargo, los de Munielo no remataron la faena y se quedan sin la anhelada Final 6 tras una gran temporada.