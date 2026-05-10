Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket-Baskonia
Sin la posibilidad de plagar el equipo de los U22 y con XLA y puerto lesionados, el técnico de VBC solo puede dar descanso a una de sus estrellas
Valencia Basket recibe a Baskonia a partir de las 19:00 horas con la inevitable sensación de que más de un sentido está puesto en el partido del miércoles en el Roig Arena ante Panathinaikos, el quinto de la serie, el que decide qué equipo disputará la 'final four' de Atenas.
Durante los días previos, incluso, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de plagar el equipo de los jugadores del filial, una opción que finalmente se descartó porque no tenía base legal. Por tanto, Pedro Martínez debe afrontar este trámite liguero frente al campeón de Copa del Rey sin poder dar descanso a todos los que le gustaría.
Finalmente, el jugador elegido por Pedro Martínez para descansar este domingo es Brancou Badio. El senagalés se queda fuera de la convocatoria y no tendrá minutos. Cabía la posibilidad de que Pedro recurriera a al menos de los jóvenes del U22 pero finalmente no entra ninguno en la convocatoria. Cabe recordar que el partido ante Baskonia es crucial para seguir manteniendo la segunda plaza en Liga Endesa.
XLA y Puerto, lesionados
Además, la mala fortuna con las lesiones no ha facilitado mucho las cosas, y es que las lesiones de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto obligan a que sean dos de los descartes. El de Almussafes se lesionó el tobillo en el tercer partido ante Panathinaikos y está casi descartado para el quinto duelo salvo milagro.
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