Fechas confirmadas de los partidos de la Final de la Liga F Endesa

El Valencia Basket luchará por su cuarto título consecutivo de campeonas de la Liga F Endesa tras superar en semifinales al Spar Girona. Las de Rubén Burgos se medirán al Casademont Zaragoza en la gran final. Para las taronja será la sexta consecutiva. Tras perder las dos primeras que jugó frente a Perfumerías Avenida, las tres últimas han caído del lado taronja, campeón en las tres últimas ediciones.

Final frente al Casademont Zaragoza

El Valencia Basket se medirá en la Final al Casademont Zaragoza, el equipo más sólido hasta ahora de la competición que ha finalizado como primer clasificado de la fase regular de la Liga F Endesa. El Valencia Basket, como tercer clasificado, no tendrá en esta eliminatoria el factor cancha a favor, algo que también sucedió en semifinales ante Spar Girona y que no ha supuesto ningún obstáculo para las de Rubén Burgos.

Eso sí, esta vez ,la Final se celebrará al mejor de 3 partidos y no a ida y vuelta como ha sucedido en los cuartos de final y en semifinales. Por tanto, esta vez, el factor cancha sí puede tener más peso en la final.

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Fechas confirmadas

La FEB ha confirmado ya las fechas de los tres partidos (el tercero si es necesario) aunque todavía queda por confirmar los horarios. De momento, el Valencia Basket sabe que jugará este jueves 14 de mayo en Zaragoza frente al Casademont Zaragoza en el primer partido y que el domingo 17 recibirá al conjunto aragonés en el Roig Arena. El tercer partido, en caso de empate, se celebraría de nuevo en Zaragoza el domingo 24.