Fiebre taronja ¡las entradas para el Auditorio del Roig Arena también vuelan!

El Valencia Basket registrará un lleno histórico este miércoles en el quinto partido de cuartos de Final de Euroliga ante el Panathinaikos. El club anunciaba este domingo que la venta de entradas se había agotado colgando el cartel de 'no hay entradas' como era previsible en apenas unas horas. Esto llevaba al club a la decisión de además, abrir el Auditorio del Roig Arena con capacidad para otros 1000 aficionados. Poco después informaba de cómo reservar las entradas para el Auditorio de forma gratuita a través de un enlace. Las entradas también han 'volado' en apenas unas horas y poco después de abrir el proceso, se agotaban.

El club anunciaba así en un comunicado cómo lograr las entradas para el Auditorio ante la gran demanda de los aficionados taronja. En apenas dos horas, la reserva también colgaba el cartel de 'agotadas las entradas'.

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El Auditorio también se llenará / VBC

Comunicado de Valencia Basket:

"Ante la gran cantidad de gente que se ha quedado sin entradas para el quinto partido ante Panathinaikos de los cuartos de final de la EuroLeague, Valencia Basket activa la opción de seguir el encuentro a través de la pantalla del Auditorio del Roig Arena. Como ocurriera en el visionado del cuarto partido, el Auditorio podrá albergar hasta 1000 personas para seguir el encuentro. Ante tal limitación de aforo, será necesario reservar plaza, para lo que se pone a disposición el siguiente enlace: https://venta.ticketing.roigarena.com/buy/?id=56473&color=ff5200&afiliado=roigarena_app