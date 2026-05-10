Paolo Galbati se moja para el Valencia Basket-Panathinaikos: "No quiero darle mala suerte..."

Baskonia logró una victoria importante en el Roig Arena que le permite empatar el número de victorias en Liga Endesa del conjunto taronja. Paolo Galbati, en la rueda de prensa posterior, se mostró feliz por el triunfo de su equipo y dedicó varios elogios hacia el conjunto de Pedro Martínez, al que deseó toda la suerte del mundo para el quinto partido del miércoles ante Panathinaikos.

De cara al choque, lo primero que deseó el entrenador italiano es que "Braxton Key esté bien". El jugador taronja recibió un fuerte golpe en la nariz que le hizo marcharse al hospital. "Me han dicho que tiene un corte y espero que no esté roto porque es muy importante".

Sobre la eliminatoria, Galbati dijo haber visto todos los partidos disputados hasta el momento "como aficionado" porque "están jugando el mejor baloncesto de los últimos años. Los cuatro partidos han sido increíbles".

Galbati desea que se clasifique Valencia Basket

De una forma bastante divertida, Galbati deseó y apostó por la clasificación de Valencia Basket, aunque lo hizo con la precaución de no ser 'gafe'. "No quiero ser un búho (considerado un ave que trae mala suerte en Italia) para Valencia Basket, no quiero darle mala suerte. Están jugando muy bien. Hoy Montero ha jugador muy poquito porque es muy importante, Badio no ha jugado".

Noticias relacionadas

Sobre el quinto partido, Galbati expresó que "jugar aquí (en el Roig Arena) es una pequeña ventaja porque los primeros dos partidos, si no llegan a fallar los triples liberados... otra vez no van a fallar. Y si eso pasa, probablemente estemos hablando de dos equipos españoles en la 'final four'. Muy contento de ver un partido que va a ser increíble para ellos, para el señor Roig, para Pedro y su staff. Por toda la temporada que han jugado, cómo está jugando Valencia Basket es increíble, me gusta mucho".