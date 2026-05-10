Pedro Martínez: "Hemos tenido muy buena mentalidad y estoy contento por eso"
El técnico taronja lamenta la derrota pero destaca la actitud de sus jugadores de "seguir luchando" en una situación en la que "es fácil desconectar"
Pedro Martínez compareció en rueda de prensa tras la derrota de Valencia Basket ante Baskonia en un final cruel para el conjunto taronja. El técnico catalán lamentó la derrota, aunque se mosrtró contento con la actitud de sus jugadores.
Valoración del partido y actitud de sus jugadores
"Ha sido un partido de rachas, todo el partido ha habido momentos positivos para ambos equipos, hemos hecho muy buenos parciales, ellos también, pero se evaporaban rápido, también ha pasado en el último cuarto. Hemos tenido opción clara de ganar, valoramos como muy positivo el esfuero de los jugadores y la actitud de no darse por vencidos. Hemos seguido luchando cuando quedaban 3 minutos, es fácil desconetar y que el partido se acabe cuando tienes esa desventaja.
"Hemos tenido muy buena mentalidad y desde ese punto de vista estoy contento".
Nivel ofensivo
"Hemos metido 86 puntos, no sé, nos faltaba algún jugador que tira bien de fuera hoy. Las tácticas están sobrevaloradas a veces, funcionan si tienes a Tavares o algún tipo concreto de jugador, por ejemplo. Hay jugadores que marcan mucho en defensa, hemos perdido algún balón más de la cuenta, no hay que buscar solución siempre en la táctica".
¿Cómo está Braxton Key?
"No tengo ni idea, no sé ni con quién ha ido al hospital. Nos darán la información más adelante".
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