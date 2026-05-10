Rubén Burgos: "Vamos a jugar la sexta final consecutiva, eso no es casualidad"

Rubén Burgos inició la rueda de prensa posterior al partido de vuelta de semifinales frente a Spar Girona en el que el Valencia Basket ha logrado la clasificación para la Final de la Liga F Endesa, felicitando a su rival por su actuación: "Enhorabuena para Girona por la eliminatoria que han hecho, llegaban con muchas dificultades y han tenido muy buena mentalidad, el partido ha estado muy igualado y complicada. Entre el segundo y el tercer clasificado no esperábamos muchas diferencias. Por ello, le doy la enhorabuena a Spar Girona por la temporada y a la afición ya que Fontajau ha estado increíble desde el principio, todos con las bufandas, ha sido un partido grande que todos hemos disfrutado".

Spar Girona

Burgos agradeció también el apoyo de los aficionados taronja desplazados a Girona: "También estamos muy orgullosos y agradecidos de nuestra afición, se han hecho escuchar, nos han apoyado, han creído en el equipo y eso nos ha hecho creer a nosotras al final del partido en el que estábamos mal, estábamos contra las cuerdas con 9 puntos abajo pero hemos reaccionado que es nuestra faena. La afición sí nos regala su tiempo y su esfuerzo, eso tiene más mérito".

El técnico valenciano destacó la implicación de todo el equipo: "ha sido muy buen partido de baloncesto, creo que pese a que nos conocíamos bien, los dos equipos hemos planteado variantes desde el inicio, los dos equipos han funcionado. Leo estaba enferma y se ha dejado la vida, ha hecho un partidazo como sus compañeras, eso es ser un equipo".

Sobre la igualdad vivida en la cancha, afirmó: "Creo que era un partido que había que ganar muchas veces porque el acierto de Girona era alto. Nosotras estábamos bien desde los tres puntos pero sabíamos que necesitábamos colapsar algo más en defensa, sobre todo los bloqueos directos a Coulibaly, Girona ha probado también el cotraataque con Holm".

La suerte, a favor

Burgos reconoció que la suerte también había sido clave: "Se ha resuelto en detalles, la suerte también juega cuando es un cara o cruz. Después del tiempo muerto, las dos jugadas han caído de nuestra parte. Ellas en la última posesión no han tenido el acierto en el tiro y así es, de eso va el baloncesto, era un día en el que los dos equipos hemos merecido la victoria".

Mentalidad ganadora

Burgos resaltó la "Resiliencia y persistencia del equipo", algo que está demostrado "en la historia de este club, vamos a jugar nuestra sexta final consecutiva, los últimos tres títulos han caído de nuestro lado, eso no son casualidades, es nuestra identidad. Eso está por encima de entrenadores y jugadoras, es mentalidad de club, mentalidad de cada empleado, de cada trabajar y además de tener los recursos y también la suerte. Sólo con creer no se logra, pero lo primero es creer. Ellas podían haber metido la última canasta y eso no hubiera significado que hubiera sido un fracaso nuestro. El equipo lo he visto creer, hoy lo vi creer antes de la Copa, cuando había lesiones, cuando las cosas no salían, así se construye la mentalidad".

La última jugada

La defensa taronja impidió que Coulibaly anotase una canasta final que hubiera cambiado el sino de la eliminatoria. Sobre esta jugada, Burgos afirmó: "No teníamos claro nada, Girona tiene muchas variantes, hemos puesto un quinteto más físico".

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Sobre la final frente al Casademont Zaragoza, afirmó: "Espero máxima igualdad, está al 50%. no partimos con el factor cancha a favor y de momento, vamos a por el primer partido".