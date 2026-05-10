Spar Girona - Valencia Basket: los playoffs de la Liga F Endesa, en vivo y en directo

Al margen de la final de Copa de la Reina, el Valencia Basket afronta este domingo en Girona el partido más importante en lo que va de temporada, ya que además de jugarse el pase a la que sería su sexta final de LF Endesa consecutiva, está también en juego el billete para la próxima edición de la Euroliga, en la que de momento solo tiene asegurada su presencia el Casademont Zaragoza como campeón de la Liga Regular.

Las de Rubén Burgos llegan con la mínima renta que lograron en el partido de ida en el Roig Arena, pero con la confianza extra de haber ganado por primera vez al Spar Girona esta temporada, ya que habían perdido en los dos precedentes de la Liga Regular, 96-68 en Fontajau y 71-74 en València. Las taronja, además, bien pudieron lograr una mayor renta, ya que ganaban de 10 puntos a falta de tres minutos y vieron reducida la diferencia tras dos polémicas decisiones arbitrales, con una posible antideportiva no pitada sobre Buenavida y otra falta en ataque a Leticia Romero que acabó en triple para las visiantes.

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Rubén Burgos y algunos problemas físicos

Rubén Burgos podrá contar con las 12 jugadoras profesionales disponibles, aunque un par de ellas no pudieron completar el último entrenamiento por problemas físicos o de salud. "Llegamos bien, preparadas, prácticamente en una eliminatoria tan corta, no te puedes desconectar, hemos tenido un poquito de recuperación, un entrenamiento que no hemos podido realizar toda la plantilla por algunos problemas físicos y de salud, alguna jugadora con un poco de fiebre, pero creemos que pueden estar aptas todas para el partido, aunque no lo hayan estado hoy. El equipo con esa mentalidad de realizar un poquito mejor todavía las cosas y, como no podía ser de otra manera, mucha igualdad. Intentaremos imponernos de nuevo allí en Fontajau", señaló el técnico taronja.