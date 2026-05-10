El Valencia Basket alcanza su sexta final de Liga y se asegura la Euroliga

El Valencia Basket luchará por su cuarto título de campeonas de la Liga F Endesa tras superar en semifinales al Spar Girona. Las de Rubén Burgos en el partido de ida de semifinales disputado en el Roig Arena habían logrado un punto de ventaja que a la postre valdría oro ya que el partido de vuelta en la cancha del Spar Girona finalizaba con empate a 73. Suficiente para sellar el pase a la final.

Con este resultado, las de Rubén Burgos alcanzan su sexta final consecutiva de Liga y lucharán por el título frente al Casademont Zaragoza que a su vez, eliminaba en semifinales al Perfumerías Avenida. Pero además, las taronja logran un doble premio ya que se aseguran una plaza directa para la Euroliga 2026-2027. Ganen o pierdan la final ante el Casademont Zaragoza, las de Rubén Burgos entran por la puerta grande una temporada más en la máxima competición continental ya que el conjunto aragonés, como primer clasificado de la Liga Regular ya tiene plaza directa para la Euroliga. Así, el Valencia Basket aún perdiendo la final 'heredará' la otra plaza directa y evita la fase previa.

El Valencia Basket vivió un intenso duelo en el Pabellón Fontajau / David Subirana

Awa Fam lograba la primera canasta taronja, un triple, mientras en el Spar Girona funcionaba el dúo Ainhoa López-Coulibaly. La interior del Girona no sólo anotaba desde dentro, también desde la línea de 3 para dar las primeras ventajas a las locales (12-7 min. 5). Rubén Burgos pedía tiempo muerto ya que, de momento, era el Girona el que se mostraba más sólido. Coulibaly no bajaba el ritmo y rompía el juego interior taronja con otros cuatro puntos consecutivos que empezaban a preocupar a las taronja (16-7). Un triple de Holm empeoraba la situación (19-7). El parcial era ya de 10-0. El Valencia Basket no se encontraba cómodo en ataque.

Fiebich, desde la línea de tiros libres por fin, acababa con la sequía anotadora. La alemana asumía ahora la responsabilidad ofensiva evitando que el Girona estirara su ventaja. Un triple de Raquel Carrera recortaba distancias (21-14 min. 8). Las taronja recuperaban su eficiencia ofensiva pero el Girona tampoco bajaba la guardia. Con 28-20 finalizaba el primer cuarto en el mayor acierto en los tiros de campo y un mejor control de rebote, decantaron la balanza del lado catalán.

Fiebich, una vez más fue decisiva / David Subirana

Remontada taronja

El segundo cuarto empezaba bien para el Valencia Basket que lograba un parcial de salida de 0-5 con Casas y Fam como protagonistas, que apretaba el marcador-23). Las taronja se mostraban más contundentes en defensa. Awa Fam, muy segura en el tiro, encontraba buenas posicones de tiro mientras en el Girona reaparecía Coulibaly para mantener a las locales por delante (34-29 mi. 13). Fiebich, siempre decisiva, lograba un nuevo triple y dejaba a tan solo a 2 a su equipo (34-32).

Cristina Ouviña, con un certero tiro era la encargada de firmar la remontada y poner por delante al Valencia Basket (34-35). Los problemas eran ahora para el Spa Girona que encontraba muchos obstáculos ante la defensa taronja. Fiebich continuaba su particular recital y Ouviña ofrecía su mejor versión para mantener al Valencia Basket por delante (39-43min. 17).

El partido respondía a lo esperado, con los dos equipos luchando cada posesión. El Girona también endurecía su juego, mantenía la concentración a pesar de haber cedido su ventaja y lograba de nuevo equilibrar la contienda (43-43 min. 18). Fiebich confirmaba su inspiración ofensiva con un triple que de nuevo adelantaba a las de Rubén Burgos (43-46). Con 45-46 se llegaba al descanso. Un punto de ventaja que se sumaba al logrado en el Roig Arena en el partido de ida.

El Girona volvía a tomar las riendas

Coulibaly, una vez más, rescataba al Spar Girona para recuperar la delantera en el marcador (47-46) y equilibrar así la eliminatoria en la primera acción tras el descanso. Ahora eran las locales las que iniciaban el tercer cuarto con un parcial de 5-0 (50-47). Anderson, desde la línea de tiro libre, lograba el primer punto taronja tras el paso por los vestuarios. Pero la salida del Valencia Basket distaba mucho de ser buena, el ataque no funcionaba mientras el Spar Girona anotaba con peligrosa facilidad.

Awa Fam lograba la primera canasta en juego mientras el Spar Girona seguía encomendándose a Coulibaly bajo los aros. El partido entraba en una fase de imprecisiones, de intercambio de balones perdidos de la que salía tímidamente beneficiado el conjunto taronja que empataba el marcador de nuevo (54-54 min.25). El Valencia Basket dejaba escapar rebotes clave que daban segundas oportunidades a las locales. Fruto de uno de esos rebotes ofensivos Holm firmaba una penetración que ponía a las catalanas por delante (58-56). Hilsman además, desperdiciaba dos tiros libres. Holm revolucionaba el ritmo del partido haciendo correr al Spar Girona, algo que no beneficiaba los intereses taronja. El tercer cuarto finalizaba con 60-56.

Último cuarto

Queralt Casas anotaba un triple para abrir el último cuarto (60-59). La eliminatoria, una vez más, estaba igualada. Holm seguía haciendo daño con certeras penetraciones y con dos canastas consecutivas (56-59 min. 33) encendía la luz de alarma en el banquillo taronja. Rubén Burgos reaccionaba con celeridad. El partido entraba en un momento decisivo, un punto de inflexión que podía marcar el futuro de la eliminatoria. Las taronja necesitaban recuperar la solidez defensiva y el acierto ofensivo pero ahora, ya ni le entraban a Fiebich los triples. En el lado contrario de la cancha, Coulibaly se ponía las botas (70-61).

Raquel Carrera recortaba distancias pero Leticia Romero desperdiciaba un contraataque tras un robo de balón. El Spar Girona también acusaba los nervios. Los dos equipos 'perdonaban' oportunidades a su rival y el Valencia Basket incrementaba la intensidad en defensa, también aceleraba el juego y el marcador se apretaba (70-67, min.37). Anderson, con un triple empataba el partido y Carrera, desde dentro, ponía por delante al Valencia Basket (70-72).

Un final de infarto

Coulibaly, con dos tiros libres, equilibraba la eliminatoria a falta de 27 segundos. A falta de 5 segundos Anderson era objeto de una falta personal. Fallaba el primer tiro, metía el segundo. El marcador reflejaba un 73-73 que hacía bueno el punto de ventaja logrado en Valencia y clasificaba al Valencia Basket. El Girona tendría la última posesión. 5,6 segundos para cambiar el sino de la semifinal. Pero el marcador ya no se movería. Esta vez, Coulibaly, encerrada por la defensa taronja, erraba bajo los aros. El Valencia Basket lograba su gran objetivo y se clasifica para una nueva final.

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