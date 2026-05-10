Valencia Basket - Baskonia: Liga Endesa, en vivo y en directo

El Valencia Basket recibe al Baskonia este domingo en un partido más que inoportuno en el calendario por el próximo y decisivo quinto partido del playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos, pero aunque es muy probable que haya muchas rotaciones y Pedro Martínez aproveche para dar descansos a algunos de los jugadores con más carga de minutos y partidos, tampoco se puede confiar el Valencia BC si no quiere ver peligrar su privilegiada posición en la Liga Endesa.

Las victorias del UCAM Murcia y del Barcelona este sábado meten más presión en la clasificación, pero además, el propio Baskonia llega al Roig Arena a un solo triunfo de los taronja y con posibilidad de empatar a 21 victorias con el Valencia Basket y con los de Xavi Pascual. Y todo con mucho más descanso que los locales al no tener que jugar ya partido de Euroliga.

Los tres jugadores del Valencia Basket U22 con opciones de jugar ante el Baskonia

De momento, hay dos bajas seguras con las lesiones de López-Arostegui y Josep Puerto, pero podrían quedarse más jugadores fuera de la lista ante la posibilidad de convocar a tres de las promesas del equipo U22, que este sábado ha caído en La Fonteta en el partido que daba el billete para la 'Final 6' de la competición de filiales. En este caso, Pedro Martínez no podrá elegir ni contar más de tres jugadores, ya que son solo tres los que están inscritos y pueden saltar al primer equipo ahora mismo.

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Los tres serán el ala-pívot Jorge Carot, el base Álex Blanco y el alero letón Tomas Talcis, quienes tendrán la oportunidad de debutar en la ACB después de que el primero se estrenara ya con el primer equipo años atrás en la Eurocup y entrara a formar parte del Mur dels Somnis en L'Alqueria.