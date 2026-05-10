Valencia Basket cae con orgullo ante Baskonia en otro final que salió cruz

Derrota de orgullo, de mucho orgullo de Valencia Basket. El conjunto taronja cayó 86-88 frente a Baskonia en un partido en el que Pedro Martínez dio minutos a los menos habituales pensando en el miércoles. VBC igualó una desventaja de 11 puntos en el último cuarto, en un ejercicio de resistencia mayúsculo, pero la fortuna de las dos últimas posesiones se alió con Baskonia, que se llevó el triunfo con una acción de mucho nivel de Simmons. A Moore le escupió el aro la canasta del empate. A pensar en el miércoles.

No hay trámite que valga para Valencia Basket, ni siquiera en vísperas al partido más importante de la historia del club. Menos habituales o no, los jugadores del conjunto taronja saltaron al Roig Arena con la idea clara de no guardarse ni un gramo de energía. Ni siquiera con el arranque de partido de Baskonia, conectando dos triples en sus primeros dos lanzamientos, pero los taronja encontraron en Sako su principal arma durante las primeras posesiones. El francés se acordó de que tiene un físico privilegiado y se hizo fuerte debajo del aro para anotar los ocho primeros puntos de Valencia Basket.

Omari Moore y Matt Costello fueron los siguientes en unirse a la fiesta, con dos triples consecutivos que obligaron a Paolo Galbiati a parar el partido por primera vez con 14-6 en el marcador. Le vinieron bien las indicaciones de su técnico a Baskonia, que salió con las ideas más claras y pudo devolver rápidamente el parcial. Diakité, con un matazo espectacular, y un inspirado Omoruyi devolvieron rápidamente la igualdad al electrónico.

Igualdad como tónica habitual

Se instaló entonces una tendencia de igualdad que duró todo el tramo final del primer cuarto, con ambos equipos intercambiando canastas, siendo Reuvers y Pradilla los más destacados del bando taronja, y llegando al primer bocinazo con tres puntos de ventaja para los locales (26-23).

Igual que el primer periodo, VBC arrancó más fuerte el segundo, esta vez con un Omari Moore inspirado, sumando cinco puntos rápidos que complementó Pradilla con otra canasta. Y como si de un calco de guion del primer cuarto se tratase, Baskonia volvió a igualar el parcial. De 7-0 a 7-7, obligando a Pedro a parar el partido.

Tras el tiempo muerto, de nuevo imperó la igualdad. Apareció Forrest, el MVP de la Copa del Rey, algo desaparecido hasta el momento, y también se hizo notar Kam Taylor, con una restricción de minutos muy clara igual que Montero y otras piezas clave del equipo taronja. Aunque el que más tuvo que decir fue Sergio de Larrea, autor de dos canastas de mucha clase que sirvieron para aguantar las múltiples visitas del Baskonia a la línea de tiros libres. Al final del segundo cuarto, igualdad máxima: 41-41.

Sergio de Larrea / Miguel Ángel Polo

No hay dos sin tres y en el tercer cuarto Valencia Basket volvió a salir mandón. Y eso que empezó con malas noticias, con un poster descomunal de Edwards sobre Braxton Key que obligó al taronja a abandonar el partido con un fuerte codazo en la nariz. Se repuso VBC con Moore, Sako y Taylor primero, después con un triple de Costello e inmediatamentes después con una canasta de Nogués tras robo que encendió al Roig Arena y obligó a Galbiati a parar el partido tras un parcial de 11-2 (52-43).

Pero Baskonia tiene más vidas que un gato y lo demostró en el Roig Arena. Los vascos se agarraron al partido, con un Cabarrot que tiró del carro pero, sobre todo, con el listón tan bajo que puso el árbitro, que empezó a mandar a la línea de tiros libres a los jugadores de Baskonia en cada contacto de un jugador vestido de naranja. En el otro lado de la cancha, Valencia Basket colapsó durante varios minutos, siendo incapaz de encontrar tiros liberados y perdiendo demasiados balones. El resultado de ese tramo crítico fue un +5 a favor de Baskonia al acabar el tercer cuarto (58-63).

Desesperación taronja con el árbitro

Arrancó bien el último parcial con una canasta de Thompson, pero rápidamente contestó Baskonia, que seguió disfrutando además de un arbitraje permisivo en un lado de la cancha y demasiado estricto en la otra, desatando la furia de desesperación en el Roig Arena. Los visitantes viajaban a la línea de TL casi en cada acción y fueron ampliando la ventaja poco a poco: +11 a falta de seis minutos y medio.

Isaac Nogués / Miguel Ángel Polo

El terreno se allanaba para Baskonia, que supo aprovecharlo con una defensa asfixiante sobre la falta de ideas taronjas y con transiciones rápidas que continuaron ampliando su ventaja. Simmons y Cabarrot anotaron dos canastas demasiado sencillas que obligaron a Pedro a parar el partido en busca de una última solución.

Era turno para Valencia Basket de demostrar que también es un equipo al que hay que 'matar' varias veces, y vaya si lo hizo. El partido se reanudó con una buena canasta de Taylor y varias acciones consecutivas muy buenas en defensa. Cuando era momento de recortar distancias, apareció Reuvers para conectar dos triples consecutivos y dejar el partido en seis puntos a falta de cuatro minutos.

Una remontada de orgullo

Tras otro tiempo muerto de Galbiati buscando parar la remontada, el aluvión taronja volvió a pista con más fuera que nunca. De Larrea lanzó de tres y anotó. Reuvers, con la muñeca caliente, hizo lo mismo. Tras un tiro libre de Omoruyi, de nuevo Larry sacó toda la clase que lleva dentro y puso a bailar a su defensor antes de encontrar otros dos puntos. Partido empatado a 80 a dos minutos del final.

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Partido nuevo a dos minutos

Cuando parecían haber colapsado, los campeones de Copa sacaron toda su calidad. Cabarrot contestó, desde el triple, una canasta de Taylor. Y Diakité hizo lo propio tras un matazo de Moore. 6-4 a favor de Baskonia en ese primer intercambio de canastas. Reuvers sacó la falta y empató el partido desde la línea de TL, quedando una posesión para cada equipo. Y de nuevo la fortuna volvió a serle esquiva al conjunto de Pedro Martínez. En una posesión eterna, Simmons hizo un canastón sobre la bocina, dándole dos puntos de ventaja a su equipo. Con seis segundos en el reloj, Moore asumió galones, fue hacia al aro, encontró el contacto y lanzó a canasta. El aro escupió un balón que estuvo cerca de entrar y los árbitros no pitaron falta. Derrota 86-88.