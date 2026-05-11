Parte médico de Braxton Key y saltan las alarmas en el Valencia Basket antes de recibir a Panathinaikos

El Valencia Basket amaneció este lunes con una preocupación que nadie quería añadir. En plena montaña rusa emocional y deportiva, la polémica derrota contra Baskonia ha supuesto no sólo un bajón en la tabla de la ACB, sino un problema añadido en forma de lesión. Cuando todo el foco estaba puesto en el quinto y definitivo partido ante el Panathinaikos, una noticia encendió todas las luces de alerta en el Roig Arena: Braxton Key sufre una fractura nasal y su presencia en el duelo del miércoles está en el aire. Para un jugador de lucha bajo tablero, tener que portar una máscara complica mucho su rendimiento.

El ala-pívot estadounidense recibió un fuerte golpe en el rostro durante el encuentro del domingo frente al Kosner Baskonia. Key no pudo terminar el choque y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para someterse a una primera valoración médica, una imagen que ya hacía presagiar que el contratiempo podía ser serio.

El club confirmó posteriormente que el jugador presenta una fractura nasal y que queda "pendiente de evolución". Una fórmula habitual en los partes médicos, pero que en este caso tiene un peso enorme. Ni descartado ni confirmado por el momento a la espera de lo que pueda decir al respecto Pedro Martínez antes de la cita europea del Roig Arena.

Braxton Key, clave en las rotaciones de Pedro Martínez

Braxton Key es uno de los termómetros competitivos del Valencia Basket. Su energía y capacidad para defender varias posiciones y minutos de calidad han sido importantes para reacción taronja en esta histórica serie de cuartos de final de la Euroliga. Cuando el equipo de Pedro Martínez parecía al borde del precipicio tras el 0-2 inicial, Key fue uno de los hombres que sostuvo al grupo en el segundo partido de Atenas que permitió empatar la eliminatoria. En el cómputo global, ronda los 16 minutos por partido, anotando 6 puntos y capturando 3,5 rebotes de media, aunque en la eliminatoria prácticamente ha doblado su aportación anotadora.

Braxton Key, instantes antes del inicio del partido ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / VBC

El estadounidense es pieza importante en las rotaciones de Pedro Martínez. Justo lo que necesita cualquier equipo cuando se enfrenta a un gigante como el Panathinaikos en un partido a vida o muerte en el Roig Arena.

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Pedro Martínez ya sabe que no podrá contar con Xabi López-Arostegui ni con Josep Puerto, dos bajas confirmadas para el encuentro que decidirá qué equipo logra el último billete para la Final Four de la Euroliga, que este año se disputará precisamente en Athens. Si finalmente Key no llega a tiempo, el técnico catalán perdería a uno de sus hombres más versátiles justo en la noche más importante de la temporada.