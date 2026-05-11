Euroliga
El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
Nunca antes se había llegado a un quinto partido con tan sólo 10 puntos de diferencia en el global de los 4 anteriores
El Roig Arena dictará sentencia en una de las eliminatorias más igualadas que se recuerdan en la Euroliga. Valencia Basket y Panathinaikos AKTOR Athens se jugarán este miércoles 13 de mayo, a partir de las 21:00 horas, el pase a la Final Four en un quinto partido que ya ha entrado en la historia de la competición por su extrema igualdad.
Desde que el torneo adoptó en la temporada 2008-09 el formato de series al mejor de cinco encuentros, nunca una eliminatoria de Playoff había alcanzado el duelo definitivo con una diferencia acumulada de solo diez puntos tras los cuatro primeros partidos. La serie llega prácticamente equilibrada al límite, con el conjunto taronja sumando 352 puntos frente a los 348 del equipo griego.
Cuatro partidos muy igualados
Los dos primeros encuentros, disputados en Valencia, cayeron del lado del Panathinaikos por márgenes mínimos. El conjunto ateniense se impuso primero por 67-68 y posteriormente por 105-107 tras una prórroga resuelta sobre la bocina gracias a una canasta de Hayes-Davis. Sin embargo, el Valencia Basket respondió en Atenas con dos triunfos igualmente ajustados: 87-91 y 86-89, devolviendo la igualdad absoluta a la serie.
La tensión ha marcado cada uno de los partidos, todos decididos en los instantes finales. Valencia tuvo la posibilidad de ganar el primer choque en la última posesión, mientras que el segundo llegó empatado a falta de cinco segundos para terminar el tiempo extra. En el tercer duelo, Rogkavopoulos dispuso de dos lanzamientos triples para forzar la igualada, y en el cuarto fue Hayes-Davis quien contó con un lanzamiento lejano para enviar el encuentro a la prórroga.
Una eliminatoria que pasará a la historia
La historia reciente de la EuroLeague apenas encuentra precedentes comparables. Curiosamente, ambos tienen también al Panathinaikos como protagonista. La pasada temporada, el conjunto griego alcanzó el quinto partido frente al Anadolu Efes Istanbul tras cuatro encuentros separados únicamente por dos puntos en el balance global (326-324). Entonces, el Panathinaikos acabó logrando el billete para la Final Four imponiéndose por 75-67 en el duelo decisivo.
Otro antecedente especialmente ajustado se produjo en la campaña 2012-13, cuando el Panathinaikos se enfrentó al FC Barcelona. Los tres primeros partidos de aquella serie se resolvieron por diferencias de dos puntos o menos. Aunque el equipo heleno tuvo la oportunidad de cerrar la eliminatoria en el OAKA, el conjunto azulgrana forzó el quinto encuentro tras vencer por 60-70 y terminó certificando su clasificación en el Palau Blaugrana con un triunfo por 64-53.
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