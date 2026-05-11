Jean Montero bate otro récord antes de su cita con la historia

No es del todo justo hablar de nombres propios en un equipo tan coral como Valencia Basket, pero tampoco lo sería dejar pasar rendimientos como el de Jean Montero. El jugador dominicano, de tan solo 22 años, se ha convertido en uno de los líderes del equipo de Pedro Martínez. Un anotador compulsivo con carisma de estrella que está acostumbrando a echarse el equipo a la espalda en los momentos más críticos. El cuarto partido en el OAKA ante Panathinaikos es un buen ejemplo. El encuentro pedía personalidad y no hay nadie que tenga más que Montero. 'El problema' lideró el triunfo taronja con 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y un PIR de 45, estableciendo un nuevo récord histórico de esta estadística en los playoffs de Euroliga.

¿Qué es el PIR?

PIR son las siglas de Performance Index Rating, traducido al español como Índice de Rendimiento. Se trata de una fórmula estadística para medir el rendimiento integral de un jugador en un partido, resumiendo tanto las aportaciones positivas como negativas. Concretamente, la fórmula PIR tiene en cuenta los siguientes valores: puntos, rebotes, asistencias, tapones, robos, faltas recibidas, tiros de campo fallados, tiros libres fallados, pérdidas, tapones recibidos y faltas cometidas.

Pues, en esa fórmula estadística, Montero hizo el mejor partido que jamás se ha visto en los playoffs de Euroliga. Una demostración total de dominio de todos los aspectos del juego. El dominicano fue el máximo anotador sin apenas fallos en el tiro, repartió asistencias, cogió rebotes importantes y, además, tuvo un papel destacado en defensa. En definitiva, una actuación de absoluta estrella.

Jean Montero festeja uno de sus triples ayer, en pleno partidazo contra el Real Madrid / ALFREDO CASTELLÓ

La siguiente mejor marca de PIR es un 34 y corresponde a Dan Oturu y Vasilije Micic, ambos del Hapoel IBI Tel Aviv. En la derrota por 81-87 ante el Real Madrid, que puso fin a la temporada, Micic brilló con 18 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, mientras que Oturu logró su mejor marca personal con 29 puntos, 7 rebotes y 5 tapones (igualando el récord de playoffs).

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Montero quiere la 'final four'

Y tras cuajar uno de los mejores partidos de su carrera, Jean Montero quiere rematar la remontada ante Panathinaikos este miércoles en el Roig Arena. Valencia Basket hizo em Grecia lo que parecía imposible, empatar el 0-2 de la eliminatoria, y ahora está a una solo victoria de hacer historia logrando la primera clasificación de su historia a una 'final four'. El dominicano, que nunca se esconde en los momentos clave, volverá a ser uno de los líderes del conjunto de Pedro Martínez.