El Valencia Basket pierde la segunda posición de la Liga tras sufrir tres derrotas consecutivas

El intenso playoff de cuartos de final que está viviendo el Valencia Basket frente al Panathinaikos está teniendo sus consecuencias en la Liga Endesa, donde el conjunto taronja está acusando el gran esfuerzo que está haciendo la plantilla en las últimas semanas en las que, primero la recta final de la Fase Regular de la Euroliga y más tarde la batalla por entrar en la Final Four frente al conjunto griego, se ha traducido en la peor racha de la temporada en la Liga Endesa.

Tres derrotas consecutivas

El Valencia Basket ha sufrido tres derrotas consecutivas en las tres últimas jornadas de la competición nacional que le han llevado a perder fuerza en la parte alta de la tabla. Los de Pedro Martínez, tras caer ante el Baskonia en el Roig Arena el pasdo domingo en un igualado partido, pierden la segunda posición en la tabla a favor del UCAM Murcia que ya es segundo por delante de los taronja que ahora ocupan la tercera posición.

El Valencia Basket, a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la Liga Regular, cuenta con un balance de 21 victorias y 9 derrotas, están a 1 del segundo, el Murcia y ya sin opciones de cazar al líder, el Real Madrid, que atesora 26 triunfos. Así va la clasificación.

El Valencia Basket cae a la tercera posición / ACB

Los taronja han sufrido tres derrotas consecutivas en las tres últimas jornadas que han hecho que pierda una segunda posición que hace tan sólo unos días pareceía firme e incontestable. Los de Pedro Martínez han caído sucesivamente frente al Real Madrid en el Roig Arena (82-96), Baxi Manresa (104-102) en la cancha catalana y de nuevo en el Roig Arena frente al Baskonia por 86-88. La suerte no ha acompañado a los taronja en las dos últimas jornadas en las que han acabado perdiendo por tan sólo dos puntos tanto ante Manresa como Baskonia.

Tras estos resultados negativos, el Valencia Basket tiene ya 'pegado a los talones' a Barça y Baskonia, cuarto y quinto respectivamente también con un balance de 21-9.

La Euroliga condiciona el calendario taronja

Los taronja, que eso sí, hace días que aseguraron de forma matemática su presencia en los playoff por el título ya que, aunque perdieran todos los partidos que faltan, estarían entre los ocho primeros al término de la Fase Regular, aparcan hasta el fin de semana la Liga Endesa para centrarse en la Euroliga ya que este miércoles reciben al Panathinaikos en el Roig Arena en el quinto y decisivo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga con el pasaporte a la Final Four en juego.

Un partido histórico que ha motivado a su vez el aplazamiento del partido de Liga que también este mismo miércoles debía disputar el Valencia Basket en la cancha del Casademont Zaragoza. Los de Pedro Martínez retomarán así la Liga este domingo 17 recibiendo en el Roig Arena al Surne Bilbao, un partido en el que el Valencia Basket tratará de romper su racha negativa en la Liga.

El viernes 23, visitaría al Barça en la jornada 32 pero este partido se aplazaría en caso de que el Valencia Basket supere este miércoles a Panathinaikos y por tanto se meta en la Final Four de Atenas que se celebrará del 22 al 24 de mayo. Los taronja cerrarán la Fase Regular de la Liga frente al Dreamland Gran Canaria, en un partido para el que todavía no se ha fijado fecha ni horario.

Noticias relacionadas

Por tanto, los de Pedro Martínez afrontan un incierto fin de Liga Regular condicionado por la Euroliga. De momento, el partido ante el Casademont Zaragoza está aplazado a falta de concretar su nueva ubicación en el calendario y el choque ante el Barça correría la misma suerte si el Valencia Basket juega la Final Four.