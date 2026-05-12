Ataman vuelve a hablar de los árbitros antes del quinto partido entre Valencia Basket y Panathinaikos

Tras el cuarto partido de la eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos, Ergin Ataman no tardó ni una hora en quejarse de la actuación arbitral, expresando que esperaba que en el quinto partido fueran "justos" porque, lo del pasado viernes, "no lo había visto en 25 años".

Este martes, poco más de 24 horas antes del quinto partido, el entrenador del conjunto griego se ha vuelto a referir a los tres árbitros escogidos, aunque esta vez para deshacerse en elogios hacia ellos: "Los árbitros escogidos son los más exitosos esta temporada, es normal que la Euroliga los haya escogido. Confío en ellos", expresa en unas declaraciones recogidas por 'Eurohoops'.

Dos árbitros polémicos para el Valencia Basket - Panathinaikos

Así pues la Euroliga ya ha elegido al trío arbitral que estará encargado de dirigir ese quinto partido entre Valencia Basket y Panathinaikos. Damir Javor y Milan Nedovic, junto con el veterano Robert Lottermoser serán los árbitros en el Roig Arena. No obstante, de nuevo, esta elección es polémica y muchos aficionados ya se lo han recriminado a la competición a través de las redes sociales.

Javor y Nedovic dirigirán el tercer partido de esta serie entre Valencia Basket y Panathinaikos. Los eslovenos estuvieron en el primer partido en València y en el tercero en Atenas. Es habitual que los mismos árbitros estén presentes repetidas veces en una serie, pero... ¿hasta tres partidos?

De hecho en los dos partidos que dirigieron los eslovenos hubo polémica. En el primero en Valencia fueron muy criticados por el diferente criterio utilizado durante gran parte del partido. SIn ir más lejos no se entiende que no se señalara falta de Jerami Grant sobre Jean Montero en la última posesión del partido.

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Ya en Atenas, en el partido 3, se produjo la doble expulsión de Pedro Martínez y Ataman. Un enfrenamiento que quizá podría haberse llevado de otra manera. En definitiva la Euroliga podría haber afinado un poco más con la elección arbitral para un partido difícil y decisivo para Valencia Basket y para Panathinaikos.