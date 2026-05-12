ENTRENAMIENTO
Braxton Key prueba una máscara para proteger su fracturada nariz
El ala-pívot del Valencia Basket es duda para el decisivo encuentro de Euroliga que disputará su equipo este miércoles ante el Panathinaikos
EFE
El ala-pívot del Valencia Basket Braxton Key se probó este martes una máscara para proteger su fracturada nariz pero es duda para el decisivo encuentro que disputará su equipo este miércoles ante el Panathinaikos y que decidirá cuál de los dos equipos se clasifica para la Final a Cuatro de la Euroliga.
"Vamos a ver cómo está, la mascara se la han traído esta mañana y cómodo no es. No ha estado al 100% en el entrenamiento, solo ha hecho la parte de no contacto. Haremos lo que él quiera, si se ve capacitado, perfecto y si no, también. Será una decisión suya", destacó el técnico Pedro Martínez en una rueda de prensa.
El jugador sufrió el domingo un golpe en el encuentro de su equipo contra el Kosner Baskonia y esa misma noche se desplazó a un centro hospitalario en el que se confirmó que sufre una fractura nasal.
Tras ser consciente de la lesión, el club encargó una máscara para el jugador por si se ve con ánimo para jugar.
"Como club hemos hecho lo que hemos podido que es hacer una máscara personalizada lo más rápido posible pero habrá que ver cómo se encuentra. Hoy me ha dicho que si el partido fuera hoy no vería capaz de jugar. Es un guerrero pero es un partido que se tiene que jugar al 100% y al 90% no se puede jugar", destacó.
Para este partido, el Valencia Basket tiene las bajas seguras de Xabi López-Arostegui y de Josep Puerto.
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