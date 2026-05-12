Bronce en la Minicopa México para el Infantil A masculino del Valencia Basket

Nuevo éxito para la cantera del Valencia Basket. El Infantil A masculino de Valencia Basket ha representado a España en la Minicopa México en Tijuana, organizada por la Cibacopa y la LNBP, en colaboración con la acb. El conjunto taronja ha completado una gran actuación, finalizando en tercer lugar, pero sobre todo ha podido disfrutar de una experiencia inolvidable deportiva y personal, puesto que antes de la disputa del torneo los Infantiles tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles.

El Infantil A masculino de Valencia Basket representó a España en la Minicopa México en Tijuana, donde se colgó la medalla de bronce. / VALENCIA BASKET

Así fue la trayectoria del equipo taronja

En el apartado deportivo, Valencia Basket arrancó con victorias ante Ángeles Ciudad de México (65-49) y Halcones de Ciudad Obregón (73-82). Pese a la derrota contra Dorados de Chihuahua (57-66) en la tercera jornada de la fase de grupos, el equipo taronja se clasificó para las semifinales.

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Publicación de Facebook sobre el partido entre Valencia Basket Club y Dorados de Chihuahua.

En semifinales, Valencia Basket se cruzó con Rayos de Hermosillo, al que no pudo superar, por 110-77. En el partido por el tercer y cuarto puesto, los de Carlos Albert tuvieron la oportunidad de cerrar el torneo con buenas sensaciones y así lo hicieron, ganando a Dorados de Chihuahua (73-82) y colgándose la medalla de bronce. Patrick Eke fue incluido en el quinteto ideal de la Minicopa México.