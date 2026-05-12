CANTERA
Bronce en la Minicopa México para el Infantil A masculino del Valencia Basket
El equipo taronja ha podido disfrutar de una experiencia inolvidable deportiva y personal, puesto que antes de la disputa del torneo los Infantiles tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles
Nuevo éxito para la cantera del Valencia Basket. El Infantil A masculino de Valencia Basket ha representado a España en la Minicopa México en Tijuana, organizada por la Cibacopa y la LNBP, en colaboración con la acb. El conjunto taronja ha completado una gran actuación, finalizando en tercer lugar, pero sobre todo ha podido disfrutar de una experiencia inolvidable deportiva y personal, puesto que antes de la disputa del torneo los Infantiles tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles.
Así fue la trayectoria del equipo taronja
En el apartado deportivo, Valencia Basket arrancó con victorias ante Ángeles Ciudad de México (65-49) y Halcones de Ciudad Obregón (73-82). Pese a la derrota contra Dorados de Chihuahua (57-66) en la tercera jornada de la fase de grupos, el equipo taronja se clasificó para las semifinales.
En semifinales, Valencia Basket se cruzó con Rayos de Hermosillo, al que no pudo superar, por 110-77. En el partido por el tercer y cuarto puesto, los de Carlos Albert tuvieron la oportunidad de cerrar el torneo con buenas sensaciones y así lo hicieron, ganando a Dorados de Chihuahua (73-82) y colgándose la medalla de bronce. Patrick Eke fue incluido en el quinteto ideal de la Minicopa México.
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