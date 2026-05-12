Darius Thompson: "Es el partido más importante de mi carrera y, a la vez, un partido más"

Darius Thompson fue el jugador de Valencia Basket encargado de tomar la palabra en el día previo al quinto y decisivo partido de la eliminatoria de Euroliga ante Panathinaikos. El conjunto taronja, tras un empatar un 0-2 en contra, está a una sola victoria de conseguir, por primera vez en su historia, la clasificación a la 'final four' de la mejor competición de baloncesto europeo.

El jugador norteamericano llega a la cita tras haber recuperado sensaciones en los dos partidos de OAKA, en los que su papel fue crucial para que el equipo consiguiera la victoria. Thompson, horas antes del quinto encuentro, asegura que es el partido más importante de su carrera, aunque lo mejor es afrontarlo con cierta normalidad.

"Es el partido mas importante en el que he estado porque te permite ir a una Final Four pero, al mismo tiempo, es un partido más", señaló el estadounidense en una rueda de prensa. Thompson, de 31 años, vive su quinta Euroliga tras jugar una con Baskonia y dos con el Efes, pero aún no ha disputado la Final a Cuatro de torneo.

Plan de partido

"Tenemos que intentar seguir lo que hicimos en los últimos partidos, seguir con nuestro plan de partido, hacer las cosas que sabemos y pasarlo bien. Hay que disfrutar el momento", apuntó Thompson, que dijo que dada la igualad de los primeros cuatro partidos será importante "minimizar los fallos".

La clave de Valencia Basket

El exterior dijo que seguro que será un partido duro pero destacó la confianza que tienen en sí mismos. "Todo el año hemos sido muy competitivos, la serie empezó 0-2 pero creíamos en nosotros antes de ir a Atenas y en el último partido también lo vamos a hacer", afirmó.

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El norteamericano señaló que "todo el mundo" sabe su rol en el equipo y que la temporada y la propia serie le ha dado experiencia a los que no la tenía a este nivel. "Jugamos como un equipo, todo el mundo juega entre 17 y 21 minutos y todos confiamos el uno en el otro. Creo que lo mas importante es la química del equipo", explicó