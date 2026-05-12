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Festival de triples de Valencia Basket en el entrenamiento previo al partido ante Panathinaikos

Festival de triples de Valencia Basket en el entrenamiento previo al partido ante Panathinaikos

Rafa Jarque

Festival de triples de Valencia Basket en el entrenamiento previo al partido ante Panathinaikos

Rafa Jarque

Valencia
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Valencia Basket afronta este miércoles el partido más importante de su historia: un agónico quinto partido frente a Panathinaikos por un puesto en la 'final four' de Atenas, lo que significaría hacer historia para el conjunto taronja, que nunca ha llegado a la última fase de Euroliga.

El equipo ha entrenador este martes y ha dejado este espectacular ejercicio sin apenas fallos desde la línea de tres puntos.

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