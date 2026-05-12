Rafa Jarque

Festival de triples de Valencia Basket en el entrenamiento previo al partido ante Panathinaikos

Valencia Basket afronta este miércoles el partido más importante de su historia: un agónico quinto partido frente a Panathinaikos por un puesto en la 'final four' de Atenas, lo que significaría hacer historia para el conjunto taronja, que nunca ha llegado a la última fase de Euroliga.

El equipo ha entrenador este martes y ha dejado este espectacular ejercicio sin apenas fallos desde la línea de tres puntos.