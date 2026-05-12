F. Calabuig

Llegada del Panathinaikos a Manises para el quinto partido del playoff de Euroliga ante el Valencia Basket

La cuenta atrás ha empezado. El Valencia Basket buscará este miércoles el billete para la Final Four en un partido que le medirá a un Panathinaikos que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises este martes unos minutos después de las 19:00. Y lo hizo sin su presidente Dimitris Giannakopoulos en la expedición, debiendo cumplir aún el tercer partido de sanción que le impuso la Euroliga por su comportamiento en la pista durante el segundo partido del playoff en el Roig Arena.