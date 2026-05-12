El Panathinaikos aterriza en València y Giannakopoulos... también

La cuenta atrás ha empezado. El Valencia Basket buscará este miércoles el billete para la Final Four en un partido que le medirá a un Panathinaikos que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises este martes unos minutos después de las 19:00. Y lo hizo sin su presidente Dimitris Giannakopoulos en la expedición, debiendo cumplir aún el tercer partido de sanción que le impuso la Euroliga por su comportamiento en la pista durante el segundo partido del playoff en el Roig Arena.

Una ausencia que, sin embargo, no implica que no esté en València, ya que así lo ha asegurado el propietario del club griego en sus Instagram Stories, con un vídeo en el que muestra unos edificios de la ciudad desde una terraza, antes de cenar.

El polémico presidente del Panathinaikos había solicitado días atrás que fuera el propio Valencia Basket quien tomara la iniciativa de solicitar que dejaran si efecto su sanción para este partido, algo que obviamente no ocurrió. De hecho, fue el propio club taronja, tras las críticas hacia él por parte de Pedro Martínez por acercarse a presionar a la mesa arbitral, quien hizo un comunicado solicitando una sanción para él.

Instagram

En ningún caso podría entrar al Roig Arena para este quinto y definitivo partido, pero falta ver y qué planes tiene para la noche del miércoles, ya que no podría acceder ni con la expedición ni con los aficionados griegos al pabellón.

Quien no estará seguro en la pista es Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda que ya le impidió estar en los anteriores partidos de cuartos de final.

El Panathinaikos no pudo aprovechar sus dos partidos como local para certificar el pase a la Final Four que se disputará en su pista y tendrá una última oportunidad en una cancha en la que se llevó los dos primeros puntos de la eliminatoria en dos partidos decididos en la última jugada. El conjunto griego no tuvo competición el fin de semana y prepara este partido desde el pasado sábado en busca convertirse en el primer equipo que se clasifica para la Final Four después de tener que pasar una eliminatoria de play-in. Será la sexta vez que se enfrente a un quinto partido de eliminatorias, habiendo ganado tres y perdido dos.

Los jugadores del Panathinaikos, a su llegada al aeropuerto de Manises. / F. Calabuig

Diez precedentes en València

El partido de la noche del miércoles será la décima ocasión en la que el Panathinaikos visite València para un partido de Euroliga, lo que le convierte en el equipo que más veces hemos recibido en casa para un partido de competición europea. Será la cuarta ocasión del curso en la que se vean las caras en el Roig Arena, con triunfo taronja en Liga Regular por 102-84 y victoria griega en los dos primeros partidos de este Playoff.

Euroliga 2010-11. Fase de grupos. Valencia Basket 56- Panathinaikos 72

Euroliga 2017-18. Liga Regular. Valencia Basket 67- Panathinaikos 63

Euroliga 2019-20. Liga Regular. Valencia Basket 94- Panathinaikos 87

Euroliga 2020-21. Liga Regular. Valencia Basket 95- Panathinaikos 83

Los jugadores del Panathinaikos, subiendo al autobús del Valencia Basket en Manises. / F. Calabuig

Euroliga 2022-23. Liga Regular. Valencia Basket 94- Panathinaikos 91

Euroliga 2023-24. Liga Regular. Valencia Basket 81- Panathinaikos 82

Euroliga 2025-26. Liga Regular. Valencia Basket 102- Panathinaikos 84

Euroliga 2025-26. Playoff partido 1. Valencia Basket 67- Panathinaikos 68

Noticias relacionadas

Euroliga 2025-26. Playoff partido 2. Valencia Basket 105- Panathinaikos 107