EUROLIGA
El Panathinaikos aterriza en València y Giannakopoulos... también
El rival del Valencia Basket llegó pasadas las 19:00 y sin su presidente, quien ha de cumplir su tercer partido de sanción
Pese a ello, Giannakopoulos ha subido un vídeo en sus Instagram Stories en el que muestra que está en València
Ergin Ataman solo cuenta con la baja de Kostas Sloukas por su lesión en la rodilla izquierda
En la décima visita del Panathinaikos a València, está en juego un billete para la Final Four de la Euroliga
La cuenta atrás ha empezado. El Valencia Basket buscará este miércoles el billete para la Final Four en un partido que le medirá a un Panathinaikos que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises este martes unos minutos después de las 19:00. Y lo hizo sin su presidente Dimitris Giannakopoulos en la expedición, debiendo cumplir aún el tercer partido de sanción que le impuso la Euroliga por su comportamiento en la pista durante el segundo partido del playoff en el Roig Arena.
Una ausencia que, sin embargo, no implica que no esté en València, ya que así lo ha asegurado el propietario del club griego en sus Instagram Stories, con un vídeo en el que muestra unos edificios de la ciudad desde una terraza, antes de cenar.
El polémico presidente del Panathinaikos había solicitado días atrás que fuera el propio Valencia Basket quien tomara la iniciativa de solicitar que dejaran si efecto su sanción para este partido, algo que obviamente no ocurrió. De hecho, fue el propio club taronja, tras las críticas hacia él por parte de Pedro Martínez por acercarse a presionar a la mesa arbitral, quien hizo un comunicado solicitando una sanción para él.
En ningún caso podría entrar al Roig Arena para este quinto y definitivo partido, pero falta ver y qué planes tiene para la noche del miércoles, ya que no podría acceder ni con la expedición ni con los aficionados griegos al pabellón.
Quien no estará seguro en la pista es Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda que ya le impidió estar en los anteriores partidos de cuartos de final.
El Panathinaikos no pudo aprovechar sus dos partidos como local para certificar el pase a la Final Four que se disputará en su pista y tendrá una última oportunidad en una cancha en la que se llevó los dos primeros puntos de la eliminatoria en dos partidos decididos en la última jugada. El conjunto griego no tuvo competición el fin de semana y prepara este partido desde el pasado sábado en busca convertirse en el primer equipo que se clasifica para la Final Four después de tener que pasar una eliminatoria de play-in. Será la sexta vez que se enfrente a un quinto partido de eliminatorias, habiendo ganado tres y perdido dos.
Diez precedentes en València
El partido de la noche del miércoles será la décima ocasión en la que el Panathinaikos visite València para un partido de Euroliga, lo que le convierte en el equipo que más veces hemos recibido en casa para un partido de competición europea. Será la cuarta ocasión del curso en la que se vean las caras en el Roig Arena, con triunfo taronja en Liga Regular por 102-84 y victoria griega en los dos primeros partidos de este Playoff.
Euroliga 2010-11. Fase de grupos. Valencia Basket 56- Panathinaikos 72
Euroliga 2017-18. Liga Regular. Valencia Basket 67- Panathinaikos 63
Euroliga 2019-20. Liga Regular. Valencia Basket 94- Panathinaikos 87
Euroliga 2020-21. Liga Regular. Valencia Basket 95- Panathinaikos 83
Euroliga 2022-23. Liga Regular. Valencia Basket 94- Panathinaikos 91
Euroliga 2023-24. Liga Regular. Valencia Basket 81- Panathinaikos 82
Euroliga 2025-26. Liga Regular. Valencia Basket 102- Panathinaikos 84
Euroliga 2025-26. Playoff partido 1. Valencia Basket 67- Panathinaikos 68
Euroliga 2025-26. Playoff partido 2. Valencia Basket 105- Panathinaikos 107
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