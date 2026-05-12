Pedro Martínez: "No podemos pensar que solo por haber ganado los últimos dos partidos vamos a ganar el quinto"

Valencia Basket afronta este miércoles el partido más importante de su historia: un agónico quinto partido frente a Panathinaikos por un puesto en la 'final four' de Atenas, lo que significaría hacer historia para el conjunto taronja, que nunca ha llegado a la última fase de Euroliga.

En la línea que ha mantenido durante toda la eliminatoria, Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa, ha tratado de normalizar el encuentro, siendo consciente de su importancia, pero dejando claro que deben valorarse todos los escenarios. También ha hablado del estado de Braxton Key, del cual no confirma su presencia, y sobre las fortalezas del rival.

¿Cómo se afronta el partido?

"Como un partido normal, intentando seguir nuestros hábitos, adaptándonos al rival, desde el punto de vista de la táctica y adaptándonos lo máximo posible".

Playoff más igualado de la historia

"Ayer leía algo así, sí. Está siendo el playoff más igualado de la historia, se está viendo, nos ganaron los dos primeros partidos y nosotros los siguientes sin apenas diferencia".

¿Va a pesar más la experiencia o los detalles?

"Va a ser un partido que se va a decidir por detalles, experiencia, personalidad, suerte, todo eso va a decidir el partido, hay que estar tranquilos. Hemos preparado lo mejor que hemos podido y ya está, intentaremos superar los momentos malos que probablemente van a haber. Panathinaikos es muy buen equipo, tiene momentos de mucha anotación, ellos tienen mucho tiro de fuera, muchos jugadores con mucha capacidad, hay momentos que vas a tener muchas dificultades, y vas a intentar sobreponerte. Yo creo que es un partido que, llegados a este punto, es un partido de 50/50, no es muy importante el factor pista, si nos fijamos, los favoritos son ellos, son capaces de ganarnos dos partidos. Los pequeños detalles van a decidir, esperamos tener ese puntito de tener la inspiración que va a ser diferencial. Desde el principio del partido va a haber dificultades y hay que sobreponerse".

"Antes ellos respondieron aquí, no hay que pensar en que lo que ha pasado va a volver a pasar, ni en positivo ni en negativo, hay que tener una respuesta, con la ilusión de ganar, pero siendo conscientes que se puede perder, son un gran equipo, candidatos a ganar la competición. Somos humildes, como hemos sido toda la eliminatoria, no podemos pensar que por haber ganado los dos últimos vamos a ganar, no funciona así, va ser un partido de presión y de ilusión, presión toda pero no porque tengamos muchas ganas vamos a ganar. El rival también las tiene, tenemos que estar concentrados, hacer las cosas lo mejor posible, ser fieles a lo que llevamos entrenando y confiar, si sale bien genial y si no, a pensar en lo siguiente".

Imponer el ritmo

"Es muy difícil mantener la intensidad. Jugar cada uno con su ritmo y utilizar lo que hayan preparado y lo que sea más natural, queremos jugar al ritmo que nos caracteriza. Como se ha visto, Panathinaikos tampoco nos da facilidades".

Kendrick Nunn

"Nunn es muy bueno, tiene muchos recursos, lo paramos bien en el partido 4 en la primera parte pero mal en la segunda, los mejores momentos de Panathinaikos son cuando él está en modo superestrella, no hay defensa que valga. Vamos a hacer la mejor defensa posible pero es un poco la inspiración que pueda encontrar".

Braxton Key

"Vamos a ver cómo está, la máscara se la han traído esta mañana, hoy casi no ha entrenado, no ha estado al 100%, solo la parte de no contacto. Mañana haremos lo que él quiera, si se ve capacitado perfecto, y si no, no. Es una decisión suya, como club hemos hecho lo máximo posible, a toda velocidad hacer una máscara. Habrá que ver cómo se encuentra. Lo que me ha dicho hoy es que si el partido fuera hoy no se encuentra al cien por cien, pero es un guerrero y jugará si está al cien por cien".

Su momento más TOP

"Yo intento estar en una situación de normalidad, no sobrevalorar ningún momento, preparado con lo que depende de mí, creo que estamos haciendo una Euroliga muy buena, todos nos acordaremos, si nos clasificamos para la final será una ilusión y si no, una decepción. Cuando llegas al quinto quieres ganarlo, pero la valoración de la Euroliga es muy buena".

¿Cómo está Pedro Martínez a nivel personal?

"Como entrenadores nuestra gama de disfrute de pasarlo mal es algo limitada, nos ponemos menos contentos de lo que deberíamos, pero está bien no expresar tanta alegría, pero tampoco demostramos tanta tristeza por una derrota, hay que intentar estar lo más estable que se pueda, si ganamos muy contentos y si perdemos tristes, que no sea el final de nada ni el principio de nada. Tiene cierta trascendencia pero personalmente me estoy preparando por si se pierde porque está encima de la mesa".

Mensaje a la afición

"La afición estará de nuestro lado. Tenemos que ser una afición que apriete pero correcta, la ilusión que tienen es la misma que nosotros, vamos a cada uno desde su responsabilidad que dé su máximo, con responsabilidad y corrección".

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¿Esperas sorpresas?

"Normalmente lo que sucede es que el equipo que viene de perder es más crítico y tiende a buscar más soluciones, creemos que ellos, que no han jugado el fin de semana, es probable que cambien cosas y que vengan con sorpresas tácticas, pero ante eso lo que no podemos hacer es preparar los posibles escenarios porque es imposible, hay tantas posibilidades. Nos preocupamos de lo que depende de nosotros, las posibles sorpresas intentar dar una respuesta que tenga que ver con lo que hemos entrenado".