Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
El cuadro de Pedro Martínez tiene en su mano hacer historia remontando a los helenos y clasificándose para la Final Four de Atenas
El Valencia Basket afronta este miércoles una de las noches más importantes de su historia reciente. El equipo de Pedro Martínez recibe al Panathinaikos en el quinto y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga en el Roig Arena. En juego, culminar una histórica remontada en el playoff para asegurarse una plaza en la Final Four de Atenas.
El liderazgo de Jean Montero ha sido determinante en la eliminatoria. El base dominicano se ha echado el equipo a la espalda en los momentos de máxima exigencia y ha encontrado el respaldo de jugadores tanto jóvenes como veteranos en todas las líneas. Pedro Martínez se muestra siempre fiel a su sistema de rotaciones y el equipo responde con efectividad.
Panathinaikos llega a Valencia con todo su arsenal y con el aval de una plantilla construida para competir la Euroliga. El conjunto dirigido por el polémico Ergin Ataman destaca por el talento anotador de Kendrick Nunn, la calidad de Hayes-Davis y la versatilidad de Cedi Osman, sin olvidar la garra del español Juancho Hernangómez.
La enfermería taronja, con trabajo
En el capítulo de bajas, el Valencia Basket llega pendiente de la evolución de Braxton Key, con una fractura nasal en el partido de Liga Endesa ante Baskonia y apura sus opciones para jugar con una máscara protectora. También sigue entre algodones Josep Puerto, cuya presencia no está garantizada. Xabi López-Arostegui tampoco podrá ser de la partida por lesión. Estas situaciones obligan a Pedro Martínez a ajustar la rotación en un encuentro de máxima exigencia física y mental.
Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga
El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar+ Deportes, así como en Superdeporte.
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