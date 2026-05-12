Saltan las alarmas en Valencia Basket por la designación arbitral ante Panathinaikos

Valencia Basket se prepara para la gran batalla del Roig Arena. El conjunto taronja vela armas para el duelo definitivo contra Panathinaikos de este miércoles. Los de Pedro Martínez dieron una muestra de personalidad y carácter en el OAKA. Los taronja se sobrepusieron a todo para igualar la serie en Grecia y recuperar el factor cancha.

Ahora el Roig Arena acogerá otro partido 'caliente', está vez quizá más por lo que hay en juego: un billete a la Final Four de la Euroliga. El coliseo taronja ya vivió dos partidos polémicos con las faltas de respeto de los jugadores de Panathinaikos como Kendrick Nunn, las quejas de Ergin Ataman en rueda de prensa o el reprobable comportamiento del presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que le valió una sanción de tres partidos.

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En el OAKA la historia fue similar solo que Valencia Basket supo capear el temporal. En el tercer partido saltaron chispas en los banquillos cuando Pedro Martínez no se arrugó al protestar a los árbitros los gritos y aspavientos de Ataman para intentar condicionar el arbitraje.

Dos árbitros polémicos para el Valencia Basket - Panathinaikos

Así pues la Euroliga ya ha elegido al trío arbitral que estará encargado de dirigir ese quinto partido entre Valencia Basket y Panathinaikos. Damir Javor y Milan Nedovic, junto con el veterano Robert Lottermoser serán los árbitros en el Roig Arena. No obstante, de nuevo, esta elección es polémica y muchos aficionados ya se lo han recriminado a la competición a través de las redes sociales.

Javor y Nedovic dirigirán el tercer partido de esta serie entre Valencia Basket y Panathinaikos. Los eslovenos estuvieron en el primer partido en València y en el tercero en Atenas. Es habitual que los mismos árbitros estén presentes repetidas veces en una serie, pero... ¿hasta tres partidos?

De hecho en los dos partidos que dirigieron los eslovenos hubo polémica. En el primero en Valencia fueron muy criticados por el diferente criterio utilizado durante gran parte del partido. SIn ir más lejos no se entiende que no se señalara falta de Jerami Grant sobre Jean Montero en la última posesión del partido.

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Ya en Atenas, en el partido 3, se produjo la doble expulsión de Pedro Martínez y Ataman. Un enfrenamiento que quizá podría haberse llevado de otra manera. En definitiva la Euroliga podría haber afinado un poco más con la elección arbitral para un partido difícil y decisivo para Valencia Basket y para Panathinaikos.