Un valenciano y extaronja, en el Training Camp 'NCAA' de la selección española

La fuga masiva de talento a la NCAA ha hecho que la Federación Española de Baloncesto haya tenido que fortalecer su estructura deportiva para seguir la evolución de muchos de los jóvenes jugadores españoles que están compitiendo en en las distintas universidades de Estados Unidos. Y aunque ya hay entrenadores asignados para este seguimiento, nada mejor que citarlos a casi todos para que el propio seleccionador nacional, Chus Mateo, pueda verlos de cerca durante unos días de entrenamientos.

Así, la FEB ha puesto en marcha un training camp que tendrá lugar entre el 15 y el 20 de mayo en Madrid con el objetivo de comprobar, de primera mano, la evolución de jugadores mayores de 20 años que ya no están disponibles para las Selecciones de Formación, pero que sí podrían alcanzar la Selección Absoluta en los próximos años.

Esta monitorización de talento reforzará la identificación de estos jóvenes con el proyecto de la FEB, que a su vez quiere valorar la evolución y posible llegada a la Selección Absoluta de jugadores que, esta temporada, han jugado en categorías de desarrollo como la NCAA americana. Una liga pensada para talentos jóvenes, en un rango de edad en el que se pulen los últimos detalles del juego antes de dar el salto a la competición profesional. El staff que dirige Chus Mateo quiere aprovecha el final de temporada para tomar contacto directo y ampliar su seguimiento sobre algunos de los jugadores nacionales más destacados en la competición.

Lucas Marí, en L'Alqueria del Basket tras ganar una medalla con la selección española U17. / Miguel Angel Montesinos

Y entre ellos habrá un valenciano formado en L'Alqueria y con pasado en el Valencia Basket como Lucas Marí, quien decidió hacer las maletas para probar en EEUU. Tras una temporada en la Universidad de Vermont, el club taronja sigue teniendo los derechos del jugador y en breve valorará cuál es el siguiente paso: si lo repesca para incorporarse al equipo taronja o bien opta por otra alternativa.

Con esta concentración, además, se sienta la estrategia de seguimiento de jugadores en Estados Unidos que la FEB puso en marcha bajo el liderazgo de Dani Gómez. Y, al mismo tiempo, sirve de espaldarazo a jugadores que han concluido su temporada en algunas de las competiciones de la FEB, en las que también se desarrolla el talento de numerosos jugadores españoles.

Valoración de Chus Mateo

El Seleccionador Nacional, Chus Mateo, ha querido destacar que este training camp va a ser “una gran oportunidad para conocer cómo han ido evolucionando los jugadores que han estado desarrollando su carrera lejos de España, especialmente en EEUU, y que ya no están bajo el radar de las selecciones de formación de la FEB. Además de su evolución, vamos a entender cómo trabajan y cómo entienden el juego. Estos días de trabajo nos permite acercarnos a una serie de jugadores que, de otra manera, no podríamos valorar si están en disposición de formar parte de la Selección Absoluta en el futuro”. El Seleccionador también explica que “el periodo de formación de jugadores en EEUU es una situación que “ha llegado para quedarse y nosotros debemos adaptarnos. Con esta iniciativa, pretendemos no perder de vista a los jugadores que deciden desarrollar su carrera fuera de nuestro país. Y los clubes también pueden valorar si estos jugadores pueden formar parte de sus estructuras en caso de volver a España o a Europa”.

Lucas Marí, en un partido ante el Baxi Manresa con el primer equipo del Valencia Basket. / acb Photo / M.A. Polo

Siguiendo estas premisas, se ha conformado una lista con un total de 12 invitados que, por edad, se encuentran fuera de las categorías de formación pero que, por talento, es importante que se mantengan cerca de la dinámica de Selección. Entre los jugadores convocados destacan los nombres de Álvaro Folgueiras, fundamental para Iowa en el March Madness y subcampeón del mundo en 2022 con la Selección U17; Rubén Domínguez, jugador destacado con Texas A&M y que ha sido dos veces campeón de Europa, en 2019 con la U16 y en 2022 con la U20; Jordi Rodríguez y Victory Onuetu, en su primer año NCAA y campeones del mundo U19 en 2023; Michael Caicedo, también campeón de Europa en 2019 y en 2022, y que ha competido con el Melilla Ciudad del Deporte en Primera FEB y el propio Lucas Marí, procedente de la Universidad de Vermont.

Los 12 jugadores convocados son:

Michael Caicedo (Melilla Ciudad del Deporte)

Rubén Domínguez (Texas A&M Aggies)

Clemson Edomwonyin (Drexel Dragons)

Fabián Flores (DePaul Blue Demons)

Álvaro Folgueiras (Iowa Hawkeyes)

Lucas Marí (Vermont Catamounts)

Conrad Martínez (High Point Panthers)

Victory Onuetu (Hofstra Pride)

Eddy Valentino Pinedo (UNC Greensboro Spartans)

Jordi Rodríguez (Cincinnati Bearcats)

Pablo Tamba (LSU Tigers)

José Roberto Tanchyn (UMBC Retrievers)

El Seleccionador Nacional, Chus Mateo, estará junto al equipo durante toda la concentración para evaluar el trabajo realizado. Mientras que Paco Redondo, entrenador ayudante de la Selección y Coordinador de Formación de Selecciones Masculinas de la FEB, dirigirá el trabajo diario de un cuerpo técnico en el que se incluyen varios entrenadores españoles que han ejercido esta temporada en universidades americanas.

Entrenadores ayudantes: Paco Redondo, Jorge Sanz (Gonzaga), Pedro García (Washington State), Miguel Mateo (Kansas State)

Preparadores físicos: Borja Fermín y Javi H. Bello

Rendimiento: Fausto Jiménez

Médico: Emilio García

Fisioterapeutas: Tomás Richartz y Sergio Vicens

Delegado: Javier Cabrerizo

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Team Manager: Carlos Jiménez