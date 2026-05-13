EUROLIGA
Los 12 elegidos por Pedro Martínez para el decisivo Valencia Basket - Panathinaikos
El técnico taronja cuenta con dos lesionados y debía de hacer un último descarte
El Valencia Basket afronta el partido más importante de su historia en un Roig Arena lleno que quiere empujar a los taronja hacia la Final Four. Un sueño que pasa por ganar el quinto partido de la eliminatoria del playoff ante un Panathinaikos que ganó los dos primeros partidos del cruce en València, en ambos casos en finales ajustados.
El técnico taronja no puede contar con dos de sus jugadores por lesión, López-Arostegui y el capitán Josep Puerto, aunque aún tenía que hacer un descarte de última hora.
Los 12 elegidos
Los 12 elegidos para medirse al Panathinaikos son Brancou Badio, Kam Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello e Isaac Nogués.
El único descarte por decisión técnica es, por tanto, Yankuba Sima.
- Umar Sadiq: el fichaje de invierno con más gol de LaLiga
- El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
- Saltan las alarmas en Valencia Basket por la designación arbitral ante Panathinaikos
- LaLiga | Así está el descenso: cuatro equipos marcan la barrera de la salvación
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
- Jean Montero bate otro récord antes de su cita con la historia
- Corberán habla del objetivo real antes de medirse al Rayo Vallecano
- Cañizares, rotundo sobre la opciones europeas: 'Nadie quiere ir