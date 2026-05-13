Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga

Valencia Basket completa la gesta, gana el quinto partido ante Panathinaikos y volverá al OAKA para disputar la Final Four por primera vez en su historia. Los de Pedro Martínez se sitúan como uno de los 4 mejores equipos de Europa tras protagonizar una serie histórica con una de las mejores remontadas de la competición.

Fechas y rivales en la Final Four

El conjunto taronja disputará las semifinales el 22 de mayo ante el Real Madrid a las 20:00 horas. Por el otro lado del cuadro Olympiacos y Fenerbache también se enfrentarán el 22 de mayo en busca de una plaza para la final.

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El 24 de mayo se disputará en el OAKA la final de la Euroliga, donde por cierto, Valencia Basket ha logrado ganar en 3 ocasiones esta temporada (una victoria en la regular season y las otras 2 en esta última serie).