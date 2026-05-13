Juan Roig: "Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona"

El mecenas del club, Juan Roig, vivió uno de los días más felices con la clasificación para la Final Four: "Estoy fenomenal, muy contento sobre todo por la afición", afirmaba en declaraciones a Movistar al término del quinto partido frente a Panathinaikos. Roig elogió la labor de todo el club: "tenemos un gran director general que es Enric Carbonell, los jugadores y el entrenador se han dejado la vida en el partido".

Roig afirmó que lo vivido en el Roig Arena ha sido inolvidable: "Hemos vivido un partido impresionante, hemos disfrutado mucho". Para el empresario valenciano no podía haber tenido mejor estreno el Roig Arena en su primera temporada:"Lo más bonito es que este año el público ha drespondido de maravilla y ha animado muchísimo, tanto en los partidos malos como en los buenos. Siempre nos han aplaudido. Estamos encantados de verles tan felices. Lo hemos disfrutado mucho".

Otro salto de calidad

Para Roig, "Jugar la Final Four sube el nivel del club, estamos supercontentos". El mecenas valenciano elogió la labor de Pedro Martínez: "Tenemos un gran entrenador" y destacó la gran calidad de la eliminatoria ante el Panathinaikos: "Se han vivido tres partidos tremendos aquí el Roig Arena y hemos superado a uno de los grandes de Europa".

También destacó el hecho de que el Valencia Basket no especulase en las últimas jornadas de la fase Regular para evitar cruzarse con Panathinaikos:" cualquiera de los ocho equipos somos igual de buenos, lo que hay que hacer es lo que siempre ha inculcado pedro Martínez al equipo, hay que ir a ganar sin mirar el rival, porque si miras la clasificación, luego igual te elimina el que habías elegido. La suerte quiso que nos tocase el Panathinaikos, un equipo muy grande y hemos hecho una gran eliminatoria".

Sobre cómo espera que reciban en Atenas, sede de la Final Four al Valencia Basket, Roig resaltó: "Es una gran ciudad y esperamos que nos reciban bien, vamos a estar en su estadio, sabemos que el club hay mucha gente maja, tenemos que felicitarles porque ellos también se han dejado el alma, pero sólo uno puede ganar".

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Roig aprovechó para recordar también la gran trayectoria del "equipo femenino" que este jueves inicia la Final de la Liga F Endesa frente al Casademont Zaragoza y de paso, a modo de broma, afirmó que para redondear una gran temporada taronja: "para hacer publicidad, sólo falta que compremos todos en Mercadona".