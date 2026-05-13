Raquel Carrera: "Hemos demostrado que sabemos competir"

Raquel Carrera afirma que el equipo llega a esta final de la Liga F Endesa con confianza pese, a que reconoce que a lo largo de la temporada han tenido que superar varios baches: "creo que en general puede que haya sido una temporada irregular en cierto sentido pero es complicado estar al 100 por cien toda la temporada, hay agotamiento físico, mental....", Aún así, la interior taronja está convencida de que el equipo rendirá a su máximo nivel en la Final de la Liga F Endesa ante el Casademont Zaragoza que arranca este jueves 14 en la capital maña: " cuando hay que competir se compite".

José Manuel López

Raquel Carrera durante el entrenamiento / JM LOPEZ

No van de favoritas

La interior gallega definió al Casademont Zaragoza como el favorito para levantar el título: "Este año son más favoritas por la temporada que llevan. Han competido muy bien, se han llevado la primera plaza de la fase regular y creo que se merecen ese cartel de favoritas".

Carrera también destacó la ilusión y la motivación de competir por sumar el cuarto título liguero seguido: "Siempre es motivante jugar contra Zaragoza y jugar con el ambiente del Príncipe Felipe. Y siempre es ilusionante competir por una liga. Para mí, es uno de los títulos más difíciles de ganar porque son muchos partidos y muchos minutos".

Noticias relacionadas

Carrera resaltó la importancia de llegar a la Final "con toda la plantilla sana". También afirmó que el hecho de tener asegurada la Euroliga supone una tranquilidad añadida para afrontar la lucha por el título: "era uno de los objetivos de la temporada, volver a estar en la Euroliga".Sobre el Zaragoza, comentó: "Tienen muy buena plantilla, muy buenas jugadoras, eso nos obligará a estar muy bien en defensa, estar al cien por cien".