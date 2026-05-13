Rubén Burgos: "Llegamos física y mentalmente preparadas"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la Final de la Liga F Endesa que a partir de este jueves 14 de mayo les enfrenta al Casademont Zaragoza.

El valenciano destaca que el equipo taronja llega en el mejor momento tras superar a Ensino en cuartos de final y Girona en semifinales: "Veo al equipo motivado, ilusionado, con la confianza que da ir pasando eliminatorias. Estamos físicamente y mentalmente preparadas". Burgos augura una final igualada contra Zaragoza: "es una final contra un rival con el que hemos jugado mucho. Estamos preparadas, con la mentalidad de adaptarnos a cada momento, primero debemos pensar en los primeros 40 minutos en el primer partido que al ser fuera de casa nos obliga aún a estar más centradas, más concentradas".

Temporada irregular

Sobre el balance de la presente temporada en la que las taronja han sufrido algunos altibajos que le impidieron quedar más arriba en la clasificación de la Liga Regular, Burgos destacó: "todas las temporadas tienen altibajos, lo olvidamos y solo pensamos en la actual pero siempre hay problemas que superar. Si no, esto sería muy aburrido, el deporte no son matemáticas, por eso nos gusta y emociona tanto a la afición. Por eso vienen a vernos al Roig Arena tantas personas".

Sexta final consecutiva

El valenciano resaltó el hecho de disputar la sexta final consecutiva de Liga; "En los últimos años nos hemos acostumbrado a llegar a las finales, es nuestra mentalidad, nuestra identidad. Tratamos siempre de competir al máximo, lo pudimos ver en la pasada eliminatoria. Aún así siempmre hay pequeñas cosas que no puedes controlar, esos detalles de suerte que nos permiten dar a legrrías a nuestra afición. Estamos orgullosas de tener habitualmente presencia en las finales y poder luchar por títulos, esperemos que éste también caiga de nuestro lado".

Sobre el estado físico de la plantilla, Burgos afirmó: "Están todas bien, las doce aptas para jugar. Eso es fruto del buen trabajo del departamentoi físico y de rendimiento. En el día a día hacen un trabajo muy importante".

Rubén Burgos reconoció que el factor suerte de momento les está favoreciendo, sobre todo en la semifinal frente a Girona: "la suerte juega y aparece en momentos importantes, pero eso también es gracias a las cosas bien hechas, las jugadoras han creído en ellas, el equipo pone el trabajo. Tenemos unas instalaciones espectaculares, gracias a nuestro mecenas Juan Roig disponemos de ello, solo con suerte no pasan esas cosas. La suerte es importante pero el vestuario tiene que creer en ello".

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Sobre el hecho de afrontar la final con el factor cancha en contra, destacó: "lo ha merecido el Zaragoza, han sido mejores en la liga Regular. Hemos jugado finales con factores cancha a favor y en contra, es algo en este caso que te obliga a tener mayor concentración en el primer partido. Estamos enfocadas solo en baloncesto, en estar unidas, primero pensamos en el primer partido y luego por supuesto que nos apetece mucho jugar el domingo con el apoyo de nuestra afición".