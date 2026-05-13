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Pedro Martínez: "No somos imbatibles pero somos capaces de ganar a cualquiera"

Sigue en Superdeporte las declaraciones del técnico de Valencia Basker tras la histórica clasificación del conjunto taronja a la 'final four'

Valencia VLC SPD quinto partido de la serie de cuartos de final del play-off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena

Valencia VLC SPD quinto partido de la serie de cuartos de final del play-off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena / Francisco Calabuig / LEV

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Valencia Basket ha hecho historia ganando el quinto partido ante Panathinaikos y logrando la clasificación para la 'final four' que se disputará en Atenas. El conjunto taronja ha vencido al griego 81-64 en un Roig Arena a rebosar.

Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa de Pedro Martínez posterior al triunfo.

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