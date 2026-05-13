Pedro Martínez: "No somos imbatibles pero somos capaces de ganar a cualquiera"

Por lo que más orgulloso te sientes

La grandísima concentración que han tenido los jugadores durante toda la serie, cómo hemos ido ajustando, cómo los jugadores, se han i¡do adaptando con cosas que tienen que ver con la concentración, el jugar en equipo, nos ha dado mucho, en toda la serie, porque seguramente Panathinaikos es mejor en cuanto a roster, pero hemos jugador muy bien, durante toda la serie incluso cuando perdidmos, hoy un ejemplo es Montero, se ha encontrado con una defensa muy física, a pesar de eso ha jugado con una concentración impresionante, la primera parte de Montero ha sido los mejores 20 minutos que ha jugado. Montero es el primero que confía en sus compañeros y esto va a liberar a otros compañeros y ya encontraré mi momento, para mi es el mejor dia suyo aquí. La defensa de Badio con Nunn, hoy creo que hay que destacar a Sako en defensa, reboteando ha hecho un partidazo, podría seguir porque creo que ha sido un gran pardio, ambiente impresionante, lo hemos sentido muy a gusto, sintiendonos tan apoyados, un dia que pasarán os años y lo recordaremos, pero también por las sensaciones.