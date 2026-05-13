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Pedro Martínez: "No somos imbatibles pero somos capaces de ganar a cualquiera"
Sigue en Superdeporte las declaraciones del técnico de Valencia Basker tras la histórica clasificación del conjunto taronja a la 'final four'
Valencia Basket ha hecho historia ganando el quinto partido ante Panathinaikos y logrando la clasificación para la 'final four' que se disputará en Atenas. El conjunto taronja ha vencido al griego 81-64 en un Roig Arena a rebosar.
Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa de Pedro Martínez posterior al triunfo.
Esperaba una rueda de prensa más festiva ¿Cómo lo va a celebrar?
No bebo alcohol. Está mi mujer aquí, que era muy oimportante, he habaldo con mis hijos ya. Estoy muy contento, la fiesta es en el vestuario, ahora nos vamnos a tomar algo todos, invitados por el club, estamos muy contentos pero cada uno lo expresa como quiere, como le sale más natural, contentos, es un trabajo de mucha gente, nos hemos dado un abrazo, hay gente que lleva mucho tiempo aquí, empezando por los Roig. Ver a gente feliz te hace ser feliz. Muy contento pero bailar con castañuela no es lo mío.
Habeís reducido a Panathinaikos a la mitad. Cuál es el techo mental de este equipo? Qué puede frenarles?
Los rivales nos pueden frenar, otros tan buenos como nosotros. Y ni hace falta que sean tan buenos, que jeguen bien. No somos imbatibles pero somos capaces de gaanr a cualquiera, la fórmula mágica no la tiene nadie. Sabemos lo que nos ha costado. Sabemos los malos momentos, las derrotas... Sabemos lo que nos ha costado, estamos contentos pero no damos nada por hecho. Tengo serias dudas de que vayamos a ganar el domingo al Bilbao. La historia de la temporad demuestra que o lo hacemos muy bien o somos un equipo normal. Para ser excelente se tienen que dar muchas circunstancias que cuesta que se den. Tener química de equipo es muy importante, lo bien que se llevan entre ellos, eso ahyuda a ganar, tienen muy buena química, al final eso ayuda a que las cosas salgan bien.
Hay que hacer siempre lo máximo. Si te da para ganar, perfecto. Y si no, a perseverar.
El cómo se ha ganado
sI, remontar un 2-0... no es lo mismo si tienes el factor cancha que si no lo tienes. Nos habíamos ganado un derecho de jugar el quinto en casa. lOS PARTIDOS que perdimos... fue uno en la prórroga y el otro tuvimos opciones. En Atenas jugamos muy bien, no deberíamos haber ganado tan ajustados. Nosotros no miramos elegir rival, vivimos el día a día. Intentamos ganar siempre, hemos perdido partidos dolorosos. Cuando pierdes te sabe mal, no escogemos, eso es de perdedor, queremos ganar contra todos, nadie gana siempre pero la mentalidad es de ganar, no escoger. A veces perdemos y parece que no queremos ganar. La mentalidad tiene que ser sana.
Quedan batallas esta temporada
Se puede ganar y se puede perder, cuando tenemos esta comunión es más difícil perder. loS JUGadores se sienten más apoyados, la energía va de la grada a los jugadores también. Ha habido un momento que ellos han jugador bien, podrían entrar dudas pero nos hemos sentido muy a gusto con el apoyo de la afición
Diferencia de puntos en una eliminatoria igualada
En defensa sobre todo hemos estado muy bien, muy sólidos en el rebote defensivo, luego hemos tenido un momento impresionante en el segundo cuarto que nos hemos desatado. Hemos corrido muy bien todo el partido, estaban preparados ellos, y no consigues las ventajas hasta que perseveras. Hay un momento que si sigues, el otro equipo dice: tanto no puedo seguir. Aunque no ha sido un partido... hemos metido más puntos otros días... ellos han jugado bien en defensa. El porcentaje ha sido aceptable. La defensa impresionante. Felicito a mi staff, son clave, pero creo que hemos sido capaces de ajustar muy bien cosas que pasaron en los primeros partidos. Hemos ajustado bien a Nunn, a Lessort. El trabajo ha sido muy largo y el crecimiento brutal. Hemos sido capaces de ayudar al equipo.
Ambiente Roig Arena
Teníamos presión porque el deporte profesional siempre hay presión. Lo hemos llevado bien. El equipo ha estado concentrado, sin nada que les sacara del partido. Ha sido una fiesta, un colofón impresionante. Hay algo que... yo ando mucho por la calle, no uso el coche, llevo una semana que andando por la calle ha sido impresionante... antes me debía cruzar con ellos pero no me decían nada. Esta última semana ha sido impresionante la ilusión de gente que no conozco. Me ha emocionado, estamos transmitiendo algo, el equipo transmite. Muchos son socios pero otros no, ilusionar a tanta gente yo creo que es un objetivo muy bueno. Pueden hacer algo bueno que puede hacer que el club siga creciendo..
Por lo que más orgulloso te sientes
La grandísima concentración que han tenido los jugadores durante toda la serie, cómo hemos ido ajustando, cómo los jugadores, se han i¡do adaptando con cosas que tienen que ver con la concentración, el jugar en equipo, nos ha dado mucho, en toda la serie, porque seguramente Panathinaikos es mejor en cuanto a roster, pero hemos jugador muy bien, durante toda la serie incluso cuando perdidmos, hoy un ejemplo es Montero, se ha encontrado con una defensa muy física, a pesar de eso ha jugado con una concentración impresionante, la primera parte de Montero ha sido los mejores 20 minutos que ha jugado. Montero es el primero que confía en sus compañeros y esto va a liberar a otros compañeros y ya encontraré mi momento, para mi es el mejor dia suyo aquí. La defensa de Badio con Nunn, hoy creo que hay que destacar a Sako en defensa, reboteando ha hecho un partidazo, podría seguir porque creo que ha sido un gran pardio, ambiente impresionante, lo hemos sentido muy a gusto, sintiendonos tan apoyados, un dia que pasarán os años y lo recordaremos, pero también por las sensaciones.
Criterio arbitral y quejas de Ataman
Estamos en la FINAL FOUR, Es impresionante, es un éxito apra el club. estamo muy contentos, es un logro. Creo que te he contestado.
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